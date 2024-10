Vendredi, la capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX a effectué un amerrissage dans le golfe du Mexique près de Pensacola en Floride. Elle transportait trois astronautes de la Nasa (Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps) et un cosmonaute de Roscosmos (Alexander Grebenkin).

Cet équipage a séjourné 235 jours dans l'espace, dont 232 jours au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Il avait décollé le 4 mars dernier à bord d'une fusée Falcon 9 pour une mission qui était initialement prévue pour une durée de 180 jours.

La mission Crew-8 a été prolongée à plusieurs reprises, principalement en raison d'ajustements de calendrier suite aux problèmes rencontrés pour le vol de qualification avec équipage du vaisseau spatial Starliner de Boeing qui est revenu sur Terre sans équipage à bord le 7 septembre.

Une mystérieuse hospitalisation

La rentrée atmosphérique et l'amerrissage de Crew Dragon avec l'équipage de Crew-8 ont eu lieu normalement, selon l'Agence spatiale américaine, et leur récupération s'est déroulée sans indicent. Toutefois, lors des examens médicaux de routine, la Nasa précise qu'une évaluation supplémentaire a été demandée.

Un astronaute de la Nasa a dû être hospitalisé. Après avoir passé une nuit au centre hospitalier Ascension Sacred Heart de Pensacola, il est retourné au Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston au Texas.

" Ce membre d'équipage est en bonne santé et reprendra sa remise en forme post-vol normale avec les autres membres de Crew-8. " La Nasa souligne que pour des questions de confidentialité médicale, les détails spécifiques sur l'état de santé et l'identité de la personne concernée ne seront pas communiqués.

Une réadaptation sur plusieurs mois

Après avoir séjourné 371 jours à bord de l'ISS, l'astronaute américain Frank Rubio a évoqué beaucoup de vomissements et de marche sur le côté au cours des premières 24 heures de retour sur Terre. " Il faut un peu de temps pour que le corps se réadapte à la gravitation terrestre. "

" J'ai eu la chance de m'adapter très rapidement. Au bout de huit heures, je me sentais beaucoup mieux. Et au bout de 24 heures, je me sentais presque normal. Il faut environ deux semaines pour commencer à se dire : Oh, d'accord, je suis de retour. "

Selon Frank Rubio et avec du recul, il considère néanmoins qu'environ six mois sont nécessaires afin de retrouver un état normal d'avant le vol spatial. Il fait en particulier allusion à la capacité de retrouver toute sa force musculaire et sa coordination.

N.B. : Source images : Nasa - YouTube (amerrisage de Crew-8).