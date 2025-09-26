Coordonnée par Interpol et financée par le Royaume-Uni, l'opération de police " Contender 3.0 " s'est déroulée du 28 juillet au 11 août 2025. Elle a mobilisé les forces de l'ordre de 14 pays africains.

Au total, 260 individus ont été arrêtés, 1 235 appareils ont été saisis et 81 infrastructures cybercriminelles à travers l'Afrique ont été démantelées. Les enquêteurs ont identifié 1 463 victimes, dont les pertes financières ont été estimées à près de 2,8 millions de dollars.

Les stratégies des cybercriminels

Les réseaux cybercriminels ciblés se spécialisaient principalement dans deux types d'escroqueries : les arnaques sentimentales et la sextorsion.

Pour les arnaques sentimentales, de faux profils sont créés et utilisent des identités usurpées et des images volées pour nouer des relations en ligne. Une fois une relation établie, la confiance des victimes est exploitée pour leur soutirer de l'argent via divers prétextes, comme de faux frais de douane ou de livraison.

En ce qui concerne la sextorsion, les cybercriminels enregistrent secrètement des vidéos intimes lors d'échanges explicites, puis menacent de les rendre publiques si la victime ne paie pas une rançon.

Avec l'appui d'acteurs privés de la cybersécurité

Le succès de l'opération Contender 3.0 repose sur une collaboration entre les pays membres d'Interpol et des partenaires du secteur privé, notamment Group-IB et Trend Micro.

Ces entreprises de cybersécurité ont fourni des renseignements sur les adresses IP, les infrastructures et les profils utilisés par les escrocs. Group-IB a aidé à tracer les flux financiers liés aux tentatives d'extorsion.

Au Ghana, les autorités ont procédé à 68 arrestations et identifié des pertes s'élevant à 450 000 dollars. En Côte d'Ivoire, un réseau spécialisé dans la sextorsion a été démantelé, avec 24 suspects arrêtés.

La police sénégalaise a quant à elle arrêté 22 personnes qui usurpaient l'identité de célébrités pour escroquer 120 victimes. En Angola, 8 individus ont été interpellés pour avoir utilisé des documents frauduleux afin de masquer leur véritable identité.

En forte augmentation

Cette opération met en lumière " une forte augmentation des crimes numériques tels que la sextorsion et les arnaques sentimentales ", souligne Interpol.

" La croissance des plateformes en ligne a ouvert de nouvelles opportunités pour les réseaux criminels d'exploiter les victimes, causant à la fois des pertes financières et des préjudices psychologiques. "

Le patron de Group-IB rappelle que ces cybercriminels " exploitent délibérément certaines des vulnérabilités humaines les plus profondes, comme la confiance et l'attachement émotionnel ".