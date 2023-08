Il y a deux ans, Xiaomi avait dévoilé un robot quadrupède et une plateforme robotique open source CyberDog. Le robot chien a droit à une deuxième itération. Promis plus intelligent, le CyberDog 2 est un robot chien et compagnon voulu plus réaliste.

Avec un poids de 8,9 kg, le CyberDog 2 est plus léger d'environ 40 % et plus petit en taille (37 cm de haut) que le CyberDog de première génération, mais avec une force comparable. Son apparence a été grandement retravaillée et sa tête est comparée à celle d'un doberman pinscher.

Le CyberDog 2 est équipé d'une douzaine de micro-actionneurs CyberGear développés par Xiaomi afin d'améliorer sa mobilité et lui permettre d'effectuer des manœuvres complexes. Xiaomi souligne la possibilité de réaliser un salto arrière continu et de se récupérer en cas de chute.

Un écosystème open source

Le CyberDog 2 est pourvu de près d'une vingtaine de capteurs pour lui conférer des capacités en matière de vision, de toucher ou encore d'ouïe. Quatre micros sont compatibles avec des algorithmes de Xiaomi AI pour la voix.

Globalement, Xiaomi vante des technologies d'intelligence artificielle pour un apprentissage autonome et une puissance de calcul de 21 TOPS. Le robot chien de deuxième génération est en outre capable de prendre en charge un large éventail de contrôles, en plus des commandes vocales.

" Avec son écosystème open source, la famille CyberDog attirera davantage de développeurs, tout en promouvant continuellement le progrès et l'amélioration des robots bio-inspirés afin de réellement améliorer la vie des gens à l'avenir ", assure Xiaomi.

Pour la Chine

Le CyberDog 2 sera disponible en Chine, mais il n'y a pas d'annonce spécifique pour d'autres marchés. En Chine, son prix sera aux alentours de 13 000 yuans (moins de 1 700 euros).

Pour le moment, le robot humanoïde CyberOne dévoilé l'année dernière par Xiaomi n'a pas eu droit à la présentation d'une deuxième itération comme le CyberDog.