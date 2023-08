Xiaomi s'est lancé sur le segment des smartphones pliants un peu après les pionniers du genre mais la firme propose depuis une nouvelle évolution chaque année, en la réservant au créneau ultra premium.

Le Xiaomi Mix Fold 3 s'invite ainsi sur un terrain luxueux qui sert également de démonstration du savoir-faire technique de la marque. Le nouveau modèle maintient le design d'un smartphone avec écran souple se pliant vers l'intérieur comme un livre et doté d'un affichage secondaire à l'extérieur.

On est ici sur un écran interne AMOLED E6 LTPO de 8,06 pouces (déplié) avec résolution QHD / 2K en 120 Hz et un affichage externe 6,56 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz.

Le ratio est étiré en 21:9 et les deux affichages peuvent grimper jusqu'à 2600 nits de luminosité maximum dans certaines conditions, et 1300 nits en usage normal. Un poinçon dans l'écran externe loge un capteur photo de 20 mégapixels.

Puissance en Snapdragon 8 Gen 2

La dalle souple est protégée par du verre UTG (Ultra Thin Glass) et promet de supporter jusqu'à 500 000 pliages grâce à une charnière spécifiquement développée par Xiaomi. L'écran externe profite d'un verre protecteur Gorilla Victus 2.

Tout ceci permet d'atteindre une impressionnante finesse de 5,26 mm une fois le smartphone déplié, bien moins que le Galaxy Z Fold5 de Samsung et ses 6,1 mm, et de 10,86 mm lorsqu'il est replié.

A l'intérieur, un processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 apporte toute la puissance et les connectivités, dont la 5G, nécessaires à un smartphone très haut de gamme. Il s'accompagne de 12 à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go à 1 To de stockage en UFS 4.0.

La batterie embarquée offre une capacité de 4800 mAh avec charge rapide filaire de 67W et charge sans fil de 50W qui doit permettre de tenir plus d'une journée d'autonomie.

Une partie photo optimisée avec Leica

Xiaomi ne lésine pas sur la partie photo avec un grand comprenant quatre modules :

Capteur principal grand angle Sony IMX 800 de 50 mégapixels, F/1,77

Capteur ultra grand angle de 12 mégapixels

Téléobjectif de 10 mégapixels pour zoom optique x3,2

Téléobjectif périscopique de 10 mégapixels pour zoom optique x5

Tous les modules, sauf l'ultra grand angle, profitent d'une stabilisation d'image OIS et d'optimisations / calibrations fournies par Leica, partenaire désormais régulier de Xiaomi.

Le Xiaomi Mix Fold 3 sera proposé en plusieurs versions selon la quantité de mémoire embarquée :

12 / 256 Go : 8999 yuans (1138 euros environ)

(1138 euros environ) 16 / 512 Go : 9999 yuans (1265 euros environ)

(1265 euros environ) 16 Go / 1 To : 10999 yuans (1392 euros environ)

Les tarifs sont conséquents et illustrent le côté premium du smartphone. Ce dernier est en précommande en Chine avant une commercialisation à partir du 16 août 2023.

Malheureusement et comme les versions précédentes, il devrait rester un pur produit chinois et ne pas être proposé sur d'autres marchés.