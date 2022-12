CD Projekt finalise actuellement le développement de Phantom Liberty, l'extension dédiée à Cyberpunk 2077. Et si au lancement du titre, le studio polonais nourrissait de grandes ambitions avec son titre et prévoyait de multiplier les extensions, DLC et modes de jeu, le lancement chaotique du titre en a décidé autrement.

Même si Cyberpunk 2077 s'est offert une seconde vie depuis le lancement du patch 1.6 associé à la diffusion de la série Edgerunners sur Netflix, CD Projekt Red ne compte pas revenir sur ses choix validés pendant la période de crise.

Ainsi, la question du mode multijoueur était toujours en suspens : CD Projekt avait iniaitalement annoncé qu'un mode multi serait proposé, mais bien après le lancement du jeu. Annoncé, repoussé, éludé... Finalement le mode multijoueur ne sortira pas, en tout cas pas avec Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 : le mode multijoueur condamné

Philipp Weber l'a annoncé à Eurogamer : les équipes ont rapidement dû évaluer les priorités après le lancement difficile du jeu. Il fallait assurer le fait que l'expérience principale du jeu se passe bien pour les joueurs, la R&D a ainsi été limitée pour se concentrer sur les mises à jour d'urgence... Rendre le titre jouable et attractif a été la priorité numéro un ces deux dernières années et il était impossible d'envisager de construire un mode multi sur des bases peu solides...

Finalement, il n'y aura donc pas de mode multijoueur sur Cyberpunk 2077, mais CD Projekt indique malgré tout intégrer des éléments en ligne par touches dans l'ensemble de ses jeux.

Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077 sera proposée en version payante sur PS5, Xbox Series et PC dans le courant de l'année 2023, sans date précise à ce jour.