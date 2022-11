Le lancement de Cyberpunk 2077 ne s'est pas passé comme prévu : lancé dans une version incomplète sur PS4 et Xbox One alors même que ces plateformes étaient techniquement limitées, le titre a récolté nombre de critiques et a failli emporter avec lui CD Projekt.

Si à l'origine, CD Projekt prévoyait de faire évoluer son jeu graduellement et au fil d'une trilogie parsemée de nombreux DLC et extensions, les plans ont changé face à l'échec du titre... Le studio polonais a freiné des deux pieds et annoncé une seule et simple extension prévue pour l'année prochaine : Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 : la licence sauvée

Mais depuis la sortie de la mise à jour 1.6 Edgerunner et la diffusion de la série éponyme sur Netflix, Cyberpunk 2077 renoue avec le succès : les ventes repartent et le jeu est de plus en plus peuplé... De quoi redonner confiance à CD Projekt.

Malheureusement, le studio a déjà réorienté une grande partie de ses effectifs sur les différents projets liés à The Witcher.

Cela ne veut pas dire que le projet de suite a été abandonné, mais plutôt qu'il faudra se montrer patient. Car Pawel Sasko de CD Projekt l'assure : le deuxième volet sera encore plus ambitieux et devrait "prouver la puissance et le potentiel de l'univers Cyberpunk".

Une suite prévue, mais pas de si tôt

Cyberpunk 2077 aura donc bien droit à une suite, mais ce n'est pas pour tout de suite. Non seulement, CD Projekt met toutes ses ressources au développement des jeux The Witcher, mais le studio a également très bien compris l'intérêt de peaufiner au maximum ses titres et de prendre son temps. Le studio tire donc la leçon du lancement précoce de Cyberpunk 2077 et devrait livrer une copie parfaite avec une suite, qui ne devrait pas arriver avant quelques années...

Ce n'est qu'une fois le lancement de l'extension Phantom Liberty que les équipes se concentreront sur la suite pour entamer la phase de préproduction. On peut donc s'attendre à au moins 5 années de développement.