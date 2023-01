En décembre 2020 et après plusieurs années d'attente sortait Cyberpunk 2077. Malheureusement rien ne s'est passé comme prévu et le titre s'est attiré les foudres des joueurs, notamment ceux disposant de PS4 et Xbox One ainsi que de configurations PC modestes.

Loin d'être optimisé et disons-le franchement, également loin d'être fini sur consoles d'ancienne gen, le titre a été critiqué par les joueurs comme par les investisseurs du studio polonais qui se sont senti lésé par ce dernier et l'ont accusé d'être à l'origine d'un véritable fiasco.

Même si le titre a été lourdement corrigé au fil de plusieurs patchs et qu'il rencontre aujourd’hui le succès qu'il mérite, CD Projekt a fait l'objet d'un recours en justice par ses propres investisseurs. La procédure lancée en décembre 2020 poursuit toujours son cours, et un juge de Californie a validé un accord permettant à CD Projekt de reverser 1,85 million de dollars à ses investisseurs pour ce désastre.

Les investisseurs disposent de quelques jours pour valider la proposition ou laisser le procès se poursuivre dans l'espoir de toucher davantage.