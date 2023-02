Le jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt a fait parler de lui autant en bien pour ses graphismes qu'en mal pour sa jouabilité imparfaite et ses bugs d'animation à ses débuts, heureusement en bonne partie corrigés par la suite.

L'arrivée de l'extension Phantom Liberty pourra relancer l'intérêt pour le jeu mais Nvidia propose dès à présent de redécouvrir le jeu sous un jour nouveau en annonçant sa compatibilité avec sa technologie d'upscaling DLSS 3.

Cette technique est supportée par l'architecture Ada Lovelace des cartes graphiques de la gamme GeForce RTX 40 et permet d'offrir un rendu proche de la 4K tout en maintenant des FPS élevés à l'aide du deep learning.

L'intérêt est qu'elle permet d'obtenir du jeu en 4K à plus de 100 fps avec une RTX 4080 (et plus de 130 fps pour une RTX 4090) et à plus de 100 fps en 1440p pour la RTX 4070 Ti.

Cyberpunk 2077 en DLSS 3, plus beau, plus fluide



De quoi embellir l'atmosphère par des ombres et des éclairages plus réalistes sans perdre en performances. Nvidia indique que le nouveau patch apporte des "améliorations du réseau d'IA pour la génération de trames" qui contribueront à améliorer la stabilité et la qualité d'image lors des mouvements rapides.

L'architecture Ada Lovelace offre par ailleurs une meilleure efficacité énergétique en consommant moins d'énergie par rapport à la génération précédente (RTX 3090 Ti en particulier) : moins de 315 Watts contre près de 400 Watts pour le fleuron des des cartes graphiques RTX 30 sous architecture Turing.

En route pour le Ray Tracing : Overdrive Mode !

Cyberpunk 2077 tire aussi pleinement parti des capacités en raytracing des nouvelles cartes graphiques pour offrir des jeux d'éclairage et d'ombre de toute beauté et renforcer l'immersion dans un décor plus réaliste en renforçant les effets de profondeur de ce monde dystopique.

L'ajout du support du DLSS 3 n'est d'ailleurs que la première étape dans l'embellissement du jeu puisqu'il prépare le terrain au Ray Tracing : Overdrive Mode, une prochaine mise à jour qui déchaînera toute la puissance du ray tracing pour améliorer encore la qualité des graphismes.

Avec DLSS 3 et Ray Tracing : Overdrive Mode cumulés, le monde de Cyberpunk 2077 sera plus réaliste et immersif que jamais. Mais il faudra attendre encore un peu avant sa mise à disposition, prévue plus tard dans l'année.