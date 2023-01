Il y a quelques mois, Cyberpunk 2077 reprenait des couleurs avec une énorme mise à jour corrigeant beaucoup de bugs et apportant le titre au niveau attendu par les joueurs. Après un lancement chaotique, le jeu renouait ainsi avec le succès et les joueurs sont revenus en masse parcourir les rues de Night City.

CD Projekt en profitait pour annoncer l'arrivée début 2023 de l'extension Phantom Liberty pour son titre, indiquant qu'elle se focaliserait sur des zones peu exploitées de la carte du jeu original, notamment Pacifica.

Le DLC le plus ambitieux de CD Projekt

On apprenait aussi que le DLC serait une extension payante, proposée à un prix inférieur à celui du jeu de base, mais relativement élevé tout de même... CD Projekt indiquait alors que le contenu à attendre pourrait être proche de celui du jeu original.

On sait que CD Projekt n'y va pas de main morte sur les extensions : on a vu The Witcher profiter de contenu allant au-delà de tout espoir. Avec Cyberpunk, CD Projekt va aller encore plus loin.

Phantom Liberty s'annonce particulièrement titanesque : outre l'arrivée de l'acteur Idris Elba au casting, CD Projekt annonce qu'il s'agira de "la plus grande extension de l'histoire de CD Projekt en termes de budget". Ce serait le regain d'intérêt des joueurs et l'envolée des ventes ces derniers mois qui auraient encouragé CD Projekt à investir et à se montrer plus ambitieux avec son DLC.

On apprend également que le développement est en bonne voie, et CD Projekt rappelle que les joueurs n'ayant pas déjà mis la main sur Cyberpunk 2077 pourront profiter de la version GOTY de son titre, qui intégrera l'extension dès sa sortie.