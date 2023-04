CD Projekt Red continue de faire évoluer Cyberpunk 2077 depuis son lancement catastrophique. Au fil de différentes mises à jour et plus d'un an après, le titre a finalement redoré son image et le jeu a enfin atteint le niveau initialement promis par l'éditeur lors des différents salons.

Alors que l'on sait que Cyberpunk 2077 aura droit à un DLC d'envergure dans le courant de l'année, le jeu vidéo aura également droit à une mise à jour technique qui devrait lui permettre d'exploiter plus largement la technologie de Ray Tracing de Nvidia.

Du Ray Tracing à gogo... pour les grosses configs

La marque a dévoilé une vidéo qui met en avant la mise à jour Ray Tracing Overdrive dans le FPS de CD Projekt. On y voit ainsi le Ray Tracing poussé au maximum et le DLSS 3 qui permet également de doper les performances en jeu sans rogner sur les visuels.

On redécouvre ainsi un titre magnifique et plus réaliste que jamais avec des effets de lumière saisissants et des reflets en pagaille...

Néanmoins, pour profiter de ces apports, il faudra a minima disposer d'une carte graphique Nvidia de série RTX 40XX, soit la toute dernière génération. Des cartes qui restent peu accessibles pour l'instant et dont les prix flirtent a minima avec les 1000 euros.