La carte graphique GeForce RTX 4070 non Ti est la suivante sur la liste des modèles RTX 40 de Nvidia, après les RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 Ti. Elle portera l'architecture Ada Lovelace plus bas en gamme afin de la rendre plus accessible et elle devrait être officialisée mi-avril.

Elle offrira de la performance en optant pour un GPU AD104 (en principe de 5888 coeurs CUDA) avec RT Cores de 3ème génération et Tensor Cores de 4ème génération et elle supportera l'upscaling 4K DLSS 3 de la nouvelle génération de cartes graphiques.

Quelles caractéristiques pour la RTX 4070 ?

La RTX 4070 sera dotée de 12 Go de mémoire GDDR6X avec un bus 192-bit portant la bande passante à 504 Go/s. Cela reste un peu moins que la RTX 3070 Ti qui peut fournir plus de 600 Go/s.

La RTX 4070 offrira un TDP de 200W mais le site Videocarz indique d'après une fiche technique de Nvidia en fuite que la moyenne en jeu sera plutôt de 186W, là encore plus bas que les 240W d'une RTX 3070 Ti sous Ampere et même que d'une RTX 3070 (210W).

C'est aussi beaucoup moins que le TDP de 285W annoncé pour sa grande soeur RTX 4070 Ti, disponible depuis le début de l'année. Restait la question du prix de la carte graphique.

La fiche technique va dans le sens des rumeurs précédentes en indiquant que la carte Nvidia GeForce RTX 4070 sera proposée à 599 dollars, comme la RTX 3070 Ti en son temps...et 100 dollars plus élevé que la RTX 3070 qu'elle remplace dans la nouvelle génération.

D'autres cartes graphiques RTX 40 avant l'été

La RTX 4070 va ouvrir le bal d'une série de cartes graphiques RTX 40 lancées durant le printemps pour assurer la descente en gamme d'Ada Lovelace et étouffer un peu plus la concurrence.

Il est déjà question d'une carte GeForce RTX 4060 Ti qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs et devrait faire son apparition durant le mois de mai 2023. Elle sera dotée d'un GPU AD106 et basculera sur de la mémoire GDDR6.

On évoque également une RTX 4060 dont la fenêtre de lancement n'est pas complètement définie et qui proposera pour sa part un GPU AD107.

Enfin, une RTX 4050 pourrait être présentée durant le mois de juin pour clore la série RTX 40. Toujours sous Ada Lovelace et peut-être avec un GPU AD107 allégé, elle fermera la marche des cartes graphiques pour PC de bureau avec 6 Go de GDDR6 et un bus de 96-bit.