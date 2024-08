Fin du suspense. Malgré un problème moteur en vol à la suite de son lancement dimanche par une fusée Falcon 9 de SpaceX, le vaisseau cargo Cygnus a honoré comme attendu son rendez-vous avec la Station spatiale internationale (ISS).

Aujourd'hui à 07h11 GMT, l'engin spatial de Northrop Grumman a été capturé par l'astronaute américain Matthew Dominick à bord de l'ISS, grâce au bras robotisé canadien Canadarm2. L'ISS était alors à près de 420 km au-dessus de l'océan Atlantique Sud.

Amarré au module Unity vers 09h34 GMT, Cygnus ne quittera pas l'ISS avant le mois de janvier prochain. Début 2025, le vaisseau cargo transportant plus d'une tonne de déchets sera détruit lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.

Avec la mission NG-21

Pour la mission NG-21 (21e mission commerciale de ravitaillement de Northrop Grumman pour la Nasa), la capsule Cygnus vient d'atteindre l'ISS avec environ 3,8 tonnes de fret, dont du matériel pour l'ISS, de la nourriture et des expériences scientifiques.

Les recherches scientifiques comprennent des tests de technologie de récupération d'eau et un processus de production de cellules souches sanguines et immunitaires en microgravité, des études concernant les effets des vols spatiaux sur les tissus hépatiques artificiels et l'ADN des micro-organismes.