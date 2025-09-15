Un nouveau chapitre du ravitaillement spatial vient de s'ouvrir. Ce dimanche à 18h11 heure locale (lundi 00h11 heure de Paris), une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé du Centre spatial Kennedy et a propulsé vers l'orbite le tout premier exemplaire du vaisseau cargo Cygnus XL.

Baptisée NG-23, la mission de Northrop Grumman marque une étape majeure avec un vaisseau cargo pour la Station spatiale internationale (ISS) qui est 33 % plus volumineux que ses prédécesseurs.

Surnommé S.S. William « Willie » McCool en hommage à l'un des astronautes de la navette Columbia, Cygnus XL transporte une cargaison de près de 5 tonnes. Outre des vivres pour l'équipage de l'ISS, il achemine du matériel pour produire des cristaux semi-conducteurs et pharmaceutiques, ainsi qu'un système de lumière UV destiné à purifier les systèmes d'eau de l'ISS.

Un colosse et des manœuvres délicates

L'arrivée du Cygnus XL est attendue mercredi 17 septembre. En raison de sa taille, comparable à la taille moyenne d'un éléphant d'Afrique mâle, l'opération demande une précision extrême.

Le vaisseau ne s'amarrera pas de manière autonome. Il sera capturé par l'astronaute Jonny Kim à l'aide du bras robotique Canadarm2 de l'ISS. Les nouvelles dimensions de l'engin ont forcé les équipes de la Nasa à revoir leurs procédures.

Le séjour du cargo dans l'ISS est prévu jusqu'en mars 2026. Une manœuvre inédite est envisagée en novembre et consistera à détacher temporairement le Cygnus XL pour laisser le champ libre à l'arrivée d'un vaisseau Soyouz.

Un contexte de réorganisation pour Northrop Grumman

La mission NG-23 intervient dans un contexte particulier. Elle suit la mission NG-21 et remplace la mission NG-22, annulée après que son vaisseau a été endommagé durant son transport maritime. Cet imprévu a poussé la Nasa et ses partenaires à réorganiser le calendrier des lancements.

C'est aussi la troisième fois qu'un cargo Cygnus est lancé par une fusée Falcon 9, une solution transitoire adoptée par Northrop Grumman. L'entreprise a en effet abandonné son lanceur Antares, dont les moteurs étaient russes, et développe activement son successeur, l'Antares 330 pour 2026.

En attendant, une quatrième mission Cygnus à bord de Falcon 9 de SpaceX et pour l'ISS est déjà programmée pour l'année prochaine.