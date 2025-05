Alors qu'on l'associe principalement au monde du PC, Acer vient de créer la surprise en dévoilant, en amont du Computex 2025, une incursion audacieuse dans l'univers des objets connectés. Au programme : non pas un, mais deux nouveaux venus tournés vers l'intelligence artificielle. D'un côté, une bague dédiée au suivi de la santé, la FreeSense Ring, et de l'autre, des écouteurs promettant de briser la barrière de la langue, les AI TransBuds. Un double pari pour s'imposer sur le marché effervescent des wearables.

FreeSense Ring : la santé au doigt, l'abonnement en moins

Avec la FreeSense Ring, Acer plonge tête première dans la mêlée des bagues connectées, un secteur où des noms comme Oura ou Samsung (avec sa Galaxy Ring) font déjà figure de références. Pour se distinguer, cette nouvelle venue mise sur un design soigné – un anneau en alliage de titane ultraléger, pesant à peine 2 à 3 grammes en fonction de la taille et proposé en finitions or/rose ou noir – et une panoplie complète de capteurs. Au menu : suivi de la fréquence cardiaque et de sa variabilité, mesure du taux d’oxygène sanguin, et analyse détaillée de la qualité du sommeil. Toutes ces données convergent vers une application mobile qui, grâce à l'intelligence artificielle, distille conseils et suggestions personnalisés pour le bien-être. Mais là où Acer pourrait bien marquer des points précieux, c'est sur le modèle économique : aucune souscription payante ne sera exigée pour accéder à l'intégralité des informations et des analyses IA. "Les utilisateurs ont également un accès complet à toutes les données de santé sans frais d’abonnement supplémentaires, ce qui fait de la bague FreeSense un compagnon pratique et fiable pour le bien-être au quotidien," souligne d'ailleurs le fabricant. Étanche (IP68 et apte à la natation jusqu'à 5 ATM, mais pas à la plongée), la bague connectée communique en Wi-Fi 2.4GHz et Bluetooth, sans nécessiter de hub spécifique. Seule interrogation pour l'instant : la présence ou non d'une puce NFC pour les paiements sans contact.

AI TransBuds : la promesse d'une conversation sans frontières linguistiques

L'autre innovation signée Acer, ce sont les AI TransBuds. Ces écouteurs traducteurs ambitionnent de rendre les échanges multilingues plus fluides que jamais, grâce à une traduction vocale bidirectionnelle en temps réel. Quinze langues majeures seraient prises en charge. Le concept est astucieux : une seule personne a besoin de porter les écouteurs pour que la magie opère, le système s'appuyant sur une captation sonore affinée et une analyse sémantique poussée. Au-delà de la simple conversation, les TransBuds offrent aussi des fonctions de transcription et de sous-titrage en direct, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour les réunions internationales, les voyages, ou même pour suivre des contenus en streaming dans une autre langue. Techniquement, ces écouteurs fonctionnent de concert avec un récepteur à brancher sur un smartphone ou une tablette, laissant supposer que l'essentiel de la puissance de calcul est déporté sur l'appareil mobile. Si l'autonomie des écouteurs eux-mêmes (50 mAh par unité) semble modeste, un boîtier de charge compact (400 mAh, via USB-C) devrait permettre de prolonger leur utilisation tout au long de la journée.

Acer à l'offensive : l'IA comme boussole vers de nouveaux horizons

Loin d'être de simples expérimentations isolées, l'arrivée de la FreeSense Ring et des AI TransBuds dessine les contours d'une ambition plus vaste pour Acer. Ces nouveautés sont issues de la branche Acer Gadget, l'entité spécialement créée par le géant taïwanais pour s'émanciper de son image de constructeur de PC afin de diverssifier son offre. Après avoir déjà mis un pied dans la mobilité urbaine avec ses gammes de trottinettes et vélos électriques, la marque confirme son appétit pour le marché florissant des accessoires connectés, avec une attention particulière portée au bien-être et à la facilitation de la communication. Au cœur de cette stratégie de diversification, un fil conducteur semble s'imposer avec force : l'intelligence artificielle, véritable moteur de cette "offensive produits". Pour l'instant, Acer cultive le mystère autour des étiquettes de prix et du calendrier de lancement de sa FreeSense Ring et de ses AI TransBuds. Il faudra donc s'armer d'un peu de patience avant de découvrir si cette audacieuse manœuvre de diversification, orchestrée par le spécialiste du PC dans l'arène très disputée des wearables à base d'IA, parviendra à capter l'attention et la confiance des consommateurs.