Le hub de traduction instantanée

Maîtriser une ou plusieurs langues peut ouvrir bien des portes, mais cela demande un investissement personnel conséquent ou bien d’être un locuteur natif. Et dans les temps actuels, même malmenés, de la mondialisation, on peut être amenés à rencontrer professionnellement ou personnellement des personnes parlant des langues que l’on ne maîtrise pas forcément.

Les outils de traduction se sont multipliés ces dernières années, permettant d’accéder à des connaissances et des points de vue issus d’autres cultures, mais ils restent souvent limités à une courte traduction (une direction, un menu, quelques mots ou expressions) ou pour traduire des textes entiers, mais ils sont rarement adaptés pour tenir une conversation active.

L’entreprise Timekettle s’attache depuis plusieurs années à proposer des équipements permettant à deux ou plusieurs personnes parlant des langues différentes de pouvoir malgré tout dialoguer et échanger des idées.

Chacun peut alors s’exprimer dans sa langue, laisser le gadget traduire dans une ou plusieurs autres langues, et obtenir une réponse de l’interlocuteur qui passera par le même processus de son côté.

Les oreillettes de traduction Timekettle WT2 Edge testées il y a quelques semaines ont permis d’avoir un premier aperçu des possibilités de la traduction (quasi) instantanée et des possibilités (ainsi que des limitations) qu’elle laisse entrevoir.

Pour aller plus loin, Timekettle lance un nouvel appareil de traduction instantanée qui promet d’aller encore plus loin dans la capacité de communication entre personnes parlant des langues différentes avec l’ambition d’une utilisation dans un cadre professionnel et la promesse d’une flexibilité d’usage pour répondre à un maximum de scénarios d’utilisation entre deux interlocuteurs ou même un groupe de personnes parlant chacun une langue différente.

Le nouveau système traducteur Timekettle X1 affiché à 663 € sur le site officiel, se présente comme un hub de traduction portatif offrant de multiples possibilités en matière de traduction. Il s’appuie sur une technologie d’intelligence artificielle en cloud pour comprendre et traduire des dizaines de langues et une puce spécifique pour assurer une traduction bidirectionnelle simultanée.

Timekettle met en avant une traduction directe mot à mot sans attendre que la phrase soit totalement prononcée avant d'en cerner le sens. Cela permet de gagner du temps, mais cela peut être problématique avec certaines langues dont le placement des mots se fait justement en fin de phrase.

Par sa conception modulaire, il veut pouvoir répondre au défi d’une conversation entre deux interlocuteurs s’exprimant chacun dans sa langue comme à celui d’une compréhension d’un groupe de travail pouvant aller jusqu’à une vingtaine de personnes.

Finie la nécessité d’apprendre des langues grâce au traducteur Timekettle X1 ? C’est ce que l’on va voir.

La traduction sans complexe

Le dispositif de traduction Timekettle X1 se présente sous la forme d’une petite barre rectangulaire dotée d’un écran et de plusieurs boutons. Le système est suffisamment compact et léger pour pouvoir tenir dans un sac afin de pouvoir le dégainer à tout moment.

Le système est conçu pour que l’affichage soit lu en mode paysage, mais tenu en position verticale. Il comprend une touche tactile sur la face avant qui permettra d’accéder au menu principal, à activer certaines fonctions ou à revenir en arrière dans l’interface.

Sur le côté, une touche d’alimentation est surmontée de deux touches pour le volume sonore, comme pour un smartphone. Sur la tranche supérieure, deux ouvertures cachent les micros qui permettront au système X1 d’entendre les conversations avant traduction et un haut-parleur pourra les restituer en synthèse vocale.

Mais ce n’est pas son seul atout. La tranche inférieure cache en effet un tiroir dans lequel sont rangés deux écouteurs. Selon le mode de traduction choisi, ils pourront être mis à contribution pour assurer une traduction discrète dans l’oreillette.

Donnez une oreillette à chaque interlocuteur et chacun pourra s’exprimer dans sa langue et entendre la traduction de l’autre afin de tenir une conversation. C’est aussi sur la tranche inférieure que se loge une connectique USB-C pour la recharge.

Des connecteurs spécifiques sont également présents qui permettront d’activer certaines fonctionnalités de couplage avec plusieurs dispositifs de traduction X1 utilisés simultanément.

Par sa conception, on retrouve les atouts des différents équipements proposés jusqu’à présent par Timekettle : des écouteurs de traduction, mais aussi un boîtier avec un écran affichant la traduction et pouvant la vocaliser, le tout dans un unique boîtier.

Une interface très directe

Le hub de traduction Timekettle X1 se pilote principalement depuis son écran couleur tactile et la touche présente en façade.

En haut de l’écran, plusieurs informations sont représentées : la langue de l’interface, l’état de charge des oreillettes, la connectivité WiFi et la charge restante du hub de traduction.

La dernière icône de l’interface donne accès aux réglages pour le WiFi, la luminosité de l’écran et sa mise en veille, la mise à jour de l’appareil, mais aussi les logs de ce qui a été traduit selon le mode utilisé.

Si le contenu des échanges peut être visualisé sur l’écran, il est aussi possible de l’exporter vers un ordinateur via le câble USB-C fourni. On trouvera également un guide de l’utilisateur reprenant les explications affichées lors du premier lancement des différents modes de traduction.

Les modes en question sont pour commencer le tête-à-tête, où chaque interlocuteur utilise une oreillette pour communiquer, le hub servant de passerelle de traduction bidirectionnelle et affichant ce que l’appareil a entendu ainsi que la traduction correspondante. Cela permet de vérifier si ce qui a été interprété correspond bien à l’intention de l’interlocuteur.

Le mode Ecoute et Lecture est destiné à suivre et enregistrer une conversation dans une autre langue, avec la possibilité de devenir soi-même l’intervenant et de traduire dans l’autre langue.

Enfin, avec “Demander et partir” (les traductions littérales de l'interface sont parfois déroutantes), le hub traducteur X1 devient un traducteur instantané pour des échanges courts, en parlant directement au niveau du micro de l’appareil. Une traduction écrite et vocalisée est alors déclenchée.

Les autres modes sont plus spécifiques à un usage professionnel et nécessitent de disposer de plusieurs hubs traducteurs X1 dans le cadre d’un appel téléphonique. Le module devient alors un système d’appel (un numéro d’appel spécifique est attribué) et de traduction directe entre deux personnes parlant des langues différentes.

Le dernier mode est celui de la réunion à plusieurs avec de multiples modules X1 utilisés en même temps, ce qui permettra d’organiser des réunions jusqu’à 20 personnes tout en gérant la traduction en cinq langues différentes.

Autant dire qu’il faudra de l’organisation pour parvenir à s’entendre dans ce mode façon Tour de Babel, mais cela pourra être utile pour des réunions englobant des personnes de nationalité différente sans forcément recourir à un passage par une langue commune ou pour transmettre des idées plus précises sans se sentir limité par la plus ou moins grande maîtrise d’une langue.

à l'usage

Le hub de traduction Timekettle X1 est très facile à faire fonctionner grâce à son interface simplifiée et ses quelques boutons. On apprend vite à activer tel ou tel mode et à revenir en arrière avec le bouton tactile en façade.

Les options à choisir sont limitées et tout est fait pour encadrer le cheminement de l’utilisateur de manière à ne pas perdre de temps en préparatifs et à rendre l’appareil exploitable immédiatement.

Timekettle annonce avec le traducteur X1 utiliser de l’intelligence artificielle et sa technologie Hybridcomm 3.0 pour assurer une traduction rapide et fiable dans les deux sens, avec tout le nécessaire déjà dans le boîtier, sans avoir à passer par une application sur smartphone.

Il faut tout de même disposer d’une connexion sans fil WiFi quelque part, à moins de passer par le mode offline proposé pour certaines langues. On apprécie par ailleurs la fiabilité de la mise en connexion des oreillettes qui se fait quasiment instantanément lorsqu’elles sont sorties de leur logement, sans nécessiter aucune manipulation.

Pour ce qui est de l’utilisation proprement dite, il y a, comme pour les oreillettes WT2 Edge testées précédemment, un petit tour de main (ou d’oreille) à prendre. Entre la phrase prononcée, son interprétation en cloud et la traduction édictée et écrite en retour, il peut y avoir un petit temps de latence perturbant au début dans la mesure où il casse le rythme naturel d’une conversation.

Il faut apprendre à parler distinctement, pas trop vite (ça dépend du mode choisi) et à attendre que la traduction soit entendue et comprise par l’interlocuteur. Cela ralentit la cadence au point que l’on perd parfois le fil et cela demande une certaine concentration en partie passée instinctivement à décoder les expressions de l’autre personne et parfois à vérifier sur l’écran que ce qui a été traduit est bien ce qui avait été formulé.

La compréhension n'est pas toujours évidente en conversation à la volée

Comme pour les systèmes de dictée vocale, il faut apprendre également à intérioriser toutes les petites expressions ou phrases d’approche naturellement prononcées dans une conversation, mais qui alourdissent ici le fonctionnement, l’appareil cherchant à les traduire et faisant traîner un peu plus le flux naturel de l’échange.

Le mode Ecoute et Lecture est vraiment efficace et rapide

Certains modes semblent plus réactifs que d’autres. Ecoute et lecture se révèle plutôt réactif, même dans le flot d’une discussion tandis que le mode Demander et partir, censé traduire les phrases courtes d’une discussion à la volée, a plus de mal à interpréter correctement ce qui est dit.

Les premiers mots de la conversation sont souvent mal compris et il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour arriver à un résultat…si l’on n’a pas laissé tomber avant. Le hub de traduction dispose d’un mode de réduction du bruit ambiant, mais le volume sonore de l’environnement pourra avoir une influence sensible sur sa capacité d’interprétation.

Pour ce qui est des modes utilisables en réunion, nous n’avons pas pu les tester, n’ayant qu’un seul appareil à disposition. C'est pourtant là que se joue la singularité du traducteur Timekettle X1 par rapport à ses produits précédents plus orientés vers un usage grand public ou de conversation entre deux interlocuteurs seulement.

De la conversation téléphonique, où chaque utilisateur dispose d'un hub de traduction X1 identifiable par un numéro d'appel, au système de traduction en réunion pour traduire jusqu'à 5 langues en même temps avec jusqu'à 20 interlocuteurs, les collaborateurs étrangers ne sont en principe plus démunis dans les réunions.

Conclusion

Le hub de traduction instantanée Timekettle X1 constitue le système le plus abouti de l'entreprise pour permettre à des personnes parlant des langues différentes de se comprendre malgré tout et de façon (relativement) intuitive.

Combinant ses technologies d'interprétation / traduction bidirectionnelle et de l'intelligence artificielle, le traducteur Timekettle X1 représente un aboutissement pour rendre cette opération complexe aussi transparente que possible.

Le dispositif est très simple à utiliser et bien pensé, avec des fonctions bien identifiées et répondantes à différents scénarios, de la conversation en tête à tête à l'écoute d'une intervention ou d'une réunion dans une autre langue (et la possibilité de communiquer en retour) en passant par la traduction / réponse immédiate pour des requêtes courtes.

Pour aller plus loin, le traducteur X1 comporte aussi des fonctions plus destinées à l'entreprise avec la possibilité de traduire des conversations téléphoniques ou de gérer des réunions en plusieurs langues.

Le dispositif dispose d'oreillettes de traduction pour assurer une traduction discrète, le traducteur permettant de vérifier la qualité et la pertinence de ce qui est traduit dans l'autre langue.

Il faut voir l'étonnement suivi du sourire jusqu'aux oreilles des personnes découvrant le dispositif et se trouvant en capacité de communiquer sans connaître la langue de leur interlocuteur pour comprendre toute la puissance et le potentiel du traducteur Timekettle X1.

On peut aussi y trouver de l'intérêt quand on connaît les rudiments d'une langue, mais pas suffisamment pour s'exprimer de façon fluide. Le hub de traduction peut servir alors de soutien à la compréhension et faciliter l'expression d'idées complexes dont le vocabulaire pouvait manquer.

Tout n'est pas parfait, cependant. Le système passant par le cloud, une certaine latence est inévitable, mais le temps de réponse dépendra du mode choisi (le mode "écoute et lecture" est vraiment bluffant) et certains proposeront une traduction hors ligne (si les langues sont compatibles) pour gagner en réactivité.

Cette latence reste le principal frein à l'utilisation du dispositif en obligeant à ralentir le rythme des conversations et à se concentrer pour formuler des phrases intelligibles sans trop d'hésitations.

L'autre problème parfois rencontré est celui d'une traduction parfois fantaisiste, surtout si l'accroche de la phrase prononcée a été mal comprise. On a rencontré cette difficulté essentiellement dans le mode de traduction instantanée, mais cela oblige à s'y reprendre à plusieurs fois pour une simple requête, sans pouvoir dire si cela venait des bruits (légers) de l'environnement ou d'un déclenchement de l'écoute décalé par rapport à son déclenchement.

A plus de 600 €, le hub de traduction Timekettle X1 reste un objet dédié dont il faut avoir un usage qui ne sera ni occasionnel ni réservé à des déplacements à l'étranger. Son orientation est plus professionnelle que d'autres produits de la marque, mais il a l'avantage de faire tenir une impressionnante capacité de traduction dans un petit rectangle tenant dans la main.

Vous trouverez sur le site officiel le hub de traduction Timekettle X1 à 663 €.