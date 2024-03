Les prochaines années seront consacrées à poser des jalons permettant de faire des astronautes sur la Lune puis à plus long terme de bâtir un campement semi-permanent sur le sol lunaire.

La NASA n'en est qu'au tout début du programme Artemis avec simplement un tour de la capsule Orion à vide autour de la Lune. La mission Artemis 2 fera de même avec cette fois un équipage à bord tandis que la mission Artemis 3 devra poser des humains à la surface de la Lune.

Les étapes suivantes permettront d'installer une station orbitale à proximité de la Lune pour servir de passerelle entre la Terre et la Lune puis de s'attaquer à l'établissement d'un campement.

Comment créer un système de transport lunaire ?

Tout ceci demandera déjà de développer les technologies nécessaires, encore largement à l'étude actuellement. Et ensuite, il faudra disposer d'infrastructures et de systèmes permettant d'accueillir durablement des humains.

La DARPA (organisme du Département de la Défense américaine) est en quête de ces nouvelles technologies au sein du programme LunA-10 (10-year Lunar Architecture) et vient de confier à l'entreprise Northrop Grumman le projet de conception d'un système de chemin de fer lunaire pour transporter humains et matériaux d'un point à un autre de la Lune.

Une partie des matières premières, du régolithe pour créer des briques de construction ou des panneaux photovoltaïques à la glace d'eau récupérée dans les cratères, nécessaires au fonctionnement d'un campement pouvant être extraites directement du sol lunaire, un tel système de transport aura des avantages évidents pour entretenir une base puis une économie lunaire.

Une petite quinzaine d'entreprises sont impliquées dans ce projet qui consiste essentiellement dans un premier temps à en étudier la faisabilité et à identifier les technologies nécessaires.

Du concept à la réalité de l'environnement lunaire

La poussière fine et très abrasive à la surface de la Lune risque de constituer rapidement un problème pour la durée de vie des équipements et des idées sont déjà à l'étude pour vitrifier le régolithe par laser et créer des voies et pas de tir solides.

Le programme LunA-10 vise lui-même à faire émerger des technologies utiles à la colonisation de la Lune en transformant rapidement des projets de recherche en applications industrielles spatiales concrètes pouvant être reliées entre elles selon des approches plus ou moins modulaires.

Plutôt que d'avoir des projets éparpillés travaillant chacun de leur côté, il sera ainsi possible d'accélérer les phases de mise en place d'infrastructures à grande échelle avec des systèmes interopérables.

Avant d'imaginer un train lunaire, il faudra tout de même réussir un certain nombre d'étapes préalables, à commencer par poser des humains sur la Lune et disposer d'un système de transport de la Terre à la Lune (et inversement) efficace.

Le troisième tir d'essai de la fusée spatiale Starship de SpaceX a permis de tester un certain nombre de technologies qui seront utiles pour cet objectif mais la mission n'a pas encore atteint le statut d'un succès à 100%. Une quatrième tentative pourrait intervenir dès le mois de mai et une réussite du décollage à la récupération de la fusée serait sans doute un point capital dans le programme spatial de la NASA.