Un avion a besoin de différents éléments mobiles comme les gouvernes et les volets de courbure pour évoluer dans l'air et être pilotable. Ces éléments de base sont présents depuis les débuts de l'aviation mais les progrès technologiques permettent dorénavant d'envisager d'autres possibilités.

La DARPA a obtenu le feu vert pour lancer la construction de l'avion expérimental X-65 qui devra évaluer la possibilité d'un pilotage dans une configuration sans ces éléments mobiles, remplacés par un autre système de contrôle.

Des jets d'air pressurisés au lieu des gouvernes

Le projet entre dans le cadre de l'exploration de nouveaux moyens aériens du programme CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors) et fait appel à une technique dite AFC (Air Flow Control) de contrôle de flux d'air pressurisé permettant de modifier la trajectoire d'un engin volant de la même façon que les gouvernes traditionnelles.

Construit par Aurora Flight Sciences (filiale de Boeing), l'avion expérimental X-65 disposera d'un fuselage et d'un profil d'aile très spécifique pour tirer parti de l'AFC. En tant que démonstrateur, il sera en fait doté à la fois de gouvernes mobiles et du système de pilotage par flux d'air, ce qui permettra de tester l'avion avec et sans AFC.

L'avion de demain ?

L'expérimentation permettra ainsi de tester le design avec et sans parties mobiles et les applications de l'AFC pourraient rapidement se diffuser dans les domaines militaires, spatiaux mais aussi civils.

L'avion X-65 est piloté à distance et a la taille d'un avion de combat standard, avec une envergure de 10 mètres et la capacité d'atteindre Mach 0,7 (860 km/h environ). La construction se fera tout au long de 2024 pour une mise à disposition début 2025 et un vol inaugural durant l'été suivant.