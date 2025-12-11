Jusqu'au 14 décembre, Darty propose jusqu'à -30% sur ses produits 2nde Vie, systématiquement vérifiés par des techniciens et couverts par la garantie légale de 2 ans.
Pour le gros électroménager et les TV de plus de 43 pouces, vous bénéficiez aussi de la livraison, de l'installation et de la reprise de votre ancien matériel. De plus, ces appareils reconditionnés sont éligibles à l'abonnement Darty Max, vous permettant de les faire réparer en illimité.
TOP 10 des Jours de la 2nde Vie Darty
- AirPods 4 avec ANC - Parfait état à 145 € (-27%)
- Grill intelligent Tefal Optigrill Elite XL à 195,99 € soit -30% (indique quand ajouter et retirer la viande en fonction de la cuisson choisie, 16 programmes automatiques, large surface 40 x 20 cm, plaques amovibles et bac à jus compatibles lave-vaisselle)
- Mini PC HP EliteDesk 800-G3-DM-35W à 199 € soit -61% (Core i7-6700 4 cœurs / 4 threads, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 32 Go, SSD 256 Go, Intel HD Graphics 530, 1x RJ-45, Windows 11 Pro)
- Aspirateur balai Shark PowerDetect Clean & Empty à 229,99 € soit -42% (prix officiel 549,99 €) (base de vidage automatique, détection de la saleté, des bords et des sols, nettoyage multidirectionnel, système anti-emmêlement, jusqu'à 70 mins d'autonomie)
- TV LG Mini-LED QNED 55QNED84A 4K 2025 55" - Très bon état à 379,99 € (-24%)
- Lave-linge hublot séchant Thomson THWD86140WH3 - Très bon état à 404,99 € soit -19% (lavage 8 kg, séchage 6 kg, essorage variable jusqu'à 1400 trs/min, séchage par condensation, affichage du temps restant, départ différé jusqu'à 24h, programme Sport, fonction anti-mousse...)
- Samsung Galaxy Tab S8+ - 5G 256 Go à 409 € soit -47% (prix officiel 1 370 €) (12,4" IPS 2800 x 1752, Snapdragon 8 Gen1, 4 haut-parleurs, caméra arrière 13,6MP / caméra avant 12MP, 3 micros et réduction du bruit lors des appels, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, S Pen inclus)
- Pack PS5 Slim Standard + Ghost of Yotei + Clair Obscur: Expedition 33 - Parfait état à 509,99 € (-15%)
- PC portable HP EliteBook 840 G8 à 519 € soit -48% (14" IPS FHD, Core i7-1165G7, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Windows 11, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
- iMac M3 - Bleu à 999,99 € soit -28% (écran 24" Rétina 4,5K, RAM 8 Go, SSD 256 Go, puce M3 8 cœurs, GPU 10 cœurs, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
Retrouvez tous les produits reconditionnés à prix réduit sur la page Darty 2nde Vie.
Er ne manquez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec aujourd'hui la realme Watch 5, la Xiaomi TV Max 100 2025 et l'enceinte portable Tronsmart Bang Max !