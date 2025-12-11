Realme Watch 5

La realme 5 est équipée d’un large écran tactile AMOLED de 1,97 pouce, offrant une excellente lisibilité et des images d’une grande netteté, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle assure un suivi quotidien de votre santé grâce à la surveillance continue de la fréquence cardiaque, avec alertes en cas d’anomalie, et au capteur SpO2 qui mesure le taux d’oxygène dans le sang, idéal pour garder un œil sur votre forme, notamment pendant l’effort.

Pensée pour les sportifs, elle prend en charge 108 modes d’entraînement et peut enregistrer jusqu’à 50 séances en local, complétées par un stockage cloud durable pour mieux analyser vos performances et affiner votre plan d’entraînement.

Son autonomie atteint jusqu’à 16 jours en mode standard, et jusqu’à 20 jours avec le mode intelligent personnalisé, vous permettant de l’utiliser au quotidien sans vous soucier de la recharge.

Certifiée IP68, elle résiste à la poussière et à l’eau et a passé plusieurs tests exigeants : 100 000 pressions de boutons, résistance aux rayures avec crayon dur de niveau 7, endurance à la corrosion saline pendant 48 heures, entre autres.

La realme Watch 5 est disponible en noir à 36,05 € grâce au code CSFR04 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France. Vous pouvez également l'obtenir en gris à 37,05 € avec le même code.

Xiaomi TV Max 100 2025

La Xiaomi TV Max 100 2025 offre une immersion spectaculaire grâce à son immense écran 4K ultra-large doté de la technologie Quantum Dot, qui délivre des couleurs éclatantes et une luminosité impressionnante. Avec son taux de rafraîchissement 144 Hz, son MEMC 120 Hz et le mode Game Boost 240 Hz, elle garantit des images ultra-fluides, idéales pour les sports rapides comme pour le gaming. Compatible VRR, ALLM, HDMI 2.1 et certifié FreeSync Premium, elle promet une réactivité exceptionnelle.

Pensée pour le cinéma à domicile, elle prend en charge le Mode Filmmaker, Dolby Vision et Dolby Atmos, soutenus par un système audio puissant 2x 15 W avec quatre haut-parleurs. Son processeur Quad Cortex-A73 avec optimisation IA améliore chaque image, tandis que le stockage 3 Go + 32 Go et le Wi-Fi 6 offrent rapidité et confort.

Propulsée par Google TV, elle centralise tous vos contenus, propose des recommandations personnalisées et se commande facilement via l’Assistant Google, Chromecast built-in, AirPlay ou même une Xiaomi Watch 2.

La Xiaomi TV Max 100 2025 est en promotion à 1 699,99 € au lieu de 1 999,99 € sur le site officiel Xiaomi en ce moment.

Enceinte portable Tronsmart Bang Max

Profitez d’une puissance sonore de 130 W grâce à un système audio 3 voies qui délivre des basses profondes, des médiums détaillés et des aigus parfaitement nets.

Personnalisez l’ambiance avec des effets lumineux EQ et RVB via l’application, et créez une véritable fête en synchronisant jusqu’à 100 enceintes Tronsmart grâce à la technologie TuneConn, comparable au PartyBoost de JBL ou au Party Connect de Sony.

La Tronsmart Bang Max est conçue pour durer : elle résiste à l’eau, intègre une fonction karaoké avec prise en charge de deux micros filaires et d’une guitare, et offre jusqu’à 24 heures d’autonomie pour maintenir l’intensité du début à la fin.

➡️ Découvrez notre test de la Tronsmart Bang Max

Vous pouvez obtenir la Tronsmart Bang Max à 99,99 € grâce au code NNNFRTBMS sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.



