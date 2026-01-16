Pour cette nouvelle étape des soldes d'hiver 2026, Darty frappe fort avec deux opérations exceptionnelles valables jusqu'au samedi 17/01 inclus :

➡️ Code SOLDES15 : profitez de 15 € offerts en carte cadeau par tranche de 150 € d'achat sur tous les produits signalés.

➡️ Bonus TV : Recevez 100 € supplémentaires en carte cadeau pour l'achat d'un téléviseur parmi une sélection de marques (Samsung, LG, TCL, Philips) dès 1 000 €.

➡️ Cumul : ces deux offres sont cumulables. Par exemple, pour l'achat d'une TV à 1 500 €, vous récupérez 100 € (bonus TV) + 150 € (code SOLDES15), soit 250 € en cartes cadeaux.

Voici une sélection des meilleures opportunités à saisir dès maintenant.

Informatique & tablettes

MacBook Air 13'' (Puce M2) : 799 € + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

+ 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ C'est le champion du rapport performance/prix pour les étudiants et le télétravail. Une très bonne autonomie dans un châssis ultra-fin. iPad Air 11" (Puce M2) 256 Go : 689,99 € (au lieu de 789,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 789,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Une fluidité de travail exemplaire pour les tâches lourdes, rivalisant directement avec les performances de la gamme Pro. HP Victus 15-fb3025nf : 669,99 € (au lieu de 803,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ Idéal pour débuter le gaming avec une configuration équilibrée sans se ruiner.

Audio & barres de son

Barre de son Samsung Q-Series Q610F (2025) : 299 € (au lieu de 399 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 399 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Un excellent rapport qualité-prix pour ce nouveau modèle compatible Dolby Atmos et DTS:X. Elle intègre la technologie Q-Symphony pour se synchroniser parfaitement avec les haut-parleurs de votre TV Samsung. Barre de son compacte Bose Smart Soundbar : 369,99 € (au lieu de 549,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 549,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Ce modèle est conçu pour s'intégrer discrètement sous votre téléviseur tout en offrant une immersion sonore exceptionnelle grâce au Dolby Atmos. Elle se distingue par sa technologie propriétaire Bose TrueSpace, qui traite les signaux non-Atmos pour créer une expérience spatiale élargie, et son mode "Dialogue" qui garantit une parfaite intelligibilité des voix. Casque Sony WH-1000XM4 : 229,99 € (au lieu de 329,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ Bien que le XM5 soit sorti, ce modèle reste le favori de nombreux utilisateurs pour son rapport qualité-prix. Il offre l'une des meilleures réductions de bruit active du marché, une autonomie de 30 heures et une conception pliable plus pratique que les oreillettes tournantes de son successeur.

Smartphones & objets connectés

Google Pixel 9a + enceinte JBL Flip 6 : 399 € (prix officiel du smartphone seul) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(prix officiel du smartphone seul) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Ce pack est l'un des plus populaires car il combine le Pixel 9a, référence de la photo à prix maîtrisé, avec l'une des meilleures enceintes Bluetooth du marché. Vous profitez de l'intelligence artificielle de Google et d'une expérience logicielle ultra-fluide, tout en bénéficiant d'une enceinte offerte. Samsung Galaxy S25 + batterie externe 10 000 mAh : 699 € (au lieu de 949 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 949 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ C'est l'une des meilleures offres du moment pour le tout dernier modèle compact de Samsung. Avec son processeur Snapdragon 8 Elite et son écran QHD+ ultra-fluide, c'est le choix le plus pérenne pour ceux qui veulent la technologie la plus récente sans dépasser leur budget. Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular 42mm) : 494,99 € + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ Plus fine, écran plus grand : malgré la sortie de la nouvelle Series 11, elle reste un incontournable pour le suivi santé et sport.

Petit & gros électroménager

Airfryer Moulinex Easy Fry Mega 7,5L : 79,99 € (au lieu de 159,99 €).

(au lieu de 159,99 €). ➡️ Une remise à -50 % particulièrement intéressant. Avec sa cuve géante de 7,5 litres, il permet de cuisiner pour jusqu'à 8 personnes en une seule fois. Malgré sa grande capacité, il reste compact et dispose de 8 programmes automatiques. Robot pâtissier KitchenAid Artisan : 399,99 € (au lieu de 521,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 521,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Un classique quasi-increvable, idéal pour ceux qui veulent faire de la pâtisserie rapidement et facilement. Lave-linge Hublot Haier X-Series 7 : 499,99 € (au lieu de 549,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

(au lieu de 549,99 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ Ce modèle de 9 kg est particulièrement apprécié pour son moteur Direct Motion (entraînement direct sans courroie), ce qui le rend ultra-silencieux (70 dB en essorage) et très robuste. Il inclut également le programme Refresh qui utilise la vapeur pour rafraîchir et défroisser vos vêtements sans cycle de lavage complet. Réfrigérateur combiné LG (GBBW322CEV) : 899 € (au lieu de 1 299 €) + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ Ce modèle grande capacité de 465 L se distingue par son silence exceptionnel (33 dB) et sa classe énergétique C, ce qui est très performant pour un combiné de cette taille. Sa technologie Door Cooling+ assure un refroidissement rapide et homogène jusque dans les emplacements des portes pour une conservation optimale.

Téléviseurs

Samsung Mini-LED Neo QLED TQ65QN90D (65") : 1 299 € (au lieu de 1 499 €) + 100 € supplémentaires offerts en carte cadeau + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ C'est le tout dernier modèle 2025 qui utilise la technologie Quantum Mini-LED. Il est idéal pour les pièces très lumineuses grâce à son nouveau traitement sans reflet ultra-performant.

(65") + 100 € supplémentaires offerts en carte cadeau + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15. ➡️ La série C5 de 2025 est la référence pour les cinéphiles et les joueurs (fréquence de 144 Hz). Le contraste est infini et les couleurs ultra-précises.

Samsung OLED TQ55S95F (55") : 1 599 € (au lieu de 1 799 €) + 100 € supplémentaires offerts en carte cadeau + 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat avec le code SOLDES15.

➡️ Ce modèle QD-OLED offre une luminosité bien plus élevée qu'un OLED classique, ce qui permet d'en profiter même en plein jour. Son filtre antireflet est actuellement le plus performant du marché. Le petit plus : Il est équipé du processeur NQ4 AI Gen3 qui transforme n'importe quel contenu ancien en une image 4K.

➡️ Retrouvez toutes les offres de la 2ème démarque sur la page des soldes Darty.

