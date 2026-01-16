CMF Buds Pro 2

Ils inaugurent un cadran intelligent entièrement personnalisable, une innovation inédite sur le marché. D’un geste, il devient possible de régler le volume, piloter la lecture ou ajuster la réduction de bruit. Une simple pression permet d’activer l’assistant vocal, de passer en mode faible latence ou de couper le micro. Toutes les commandes du cadran se configurent librement via l’application Nothing X.



La prise en charge du codec LDAC garantit une restitution sonore précise et riche en détails. L’audio spatial 360°, reposant sur la technologie HRTF (Head-Related Transfer Function), offre une scène sonore plus naturelle et immersive. Compatible avec un large éventail d’appareils Bluetooth, le système profite également de l’optimisation Dirac pour un rendu audio parfaitement équilibré.



La réduction de bruit hybride atteint jusqu’à 50 dB afin d’isoler efficacement des nuisances extérieures. L’ANC adaptatif ajuste automatiquement son niveau en fonction des fuites sonores entre l’écouteur et l’oreille, assurant une isolation constante.





Dotés de six microphones haute définition et de la Clear Voice Technology 2.0, les écouteurs analysent plus de 28 millions de profils de bruit pour distinguer clairement la voix de l’environnement. Leur conception limite également les bruits de vent grâce à une gestion optimisée des flux d’air.

Chaque écouteur embarque une batterie de 60 mAh offrant jusqu’à 10 heures d’écoute, avec une autonomie totale pouvant atteindre 43 heures via le boîtier compatible avec la charge rapide.

Enfin, les Buds Pro 2 donnent un accès direct à ChatGPT lorsqu’ils sont associés à un smartphone CMF ou Nothing.

Vous pouvez obtenir les CMF Buds Pro 2 en bleu ou orange à 37,19 € grâce au code WSFR04 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 64,95 €).

Enceinte Bluetooth Soundcore Boom 2

Elle délivre des basses percutantes pouvant atteindre 80 W, grâce à un caisson de basses 50 % plus grand que sur le modèle précédent, conçu pour offrir davantage de profondeur et de précision. La technologie BassUp 2.0 permet d’ajuster finement l’égalisation et d'augmenter les basses jusqu’à leur puissance maximale pour une expérience sonore intense et maîtrisée.

Son architecture 2.1 stéréo associe un caisson de basses de 40 W à deux haut-parleurs de 10 W, garantissant des aigus clairs et des basses profondes. L’ensemble est optimisé par une technologie de crossover intelligente qui assure un équilibre parfait et une immersion sonore remarquable.

Pensée pour vous accompagner toute la journée, elle offre jusqu’à 24 heures d’autonomie sur une seule charge. Sa batterie intégrée permet également de recharger votre smartphone, où que vous soyez.

Robuste et taillée pour l’aventure, l’enceinte bénéficie d’une certification IPX7 et flotte à la surface de l’eau.

Enfin, personnalisez votre écoute grâce à l’égaliseur professionnel et adaptez le son à chaque style musical ou ambiance. Avec PartyCast 2.0, connectez plus de 100 enceintes compatibles et transformez n’importe quel espace en véritable scène festive.

L'enceinte Soundcore Boom 2 est disponible en noir, bleu ou vert à 67,24 € grâce au code WSFR07 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Barre de son JBL SB560

Avec une configuration 3.1 canaux, elle délivre un son Dolby Audio puissant de 250 W tout en offrant des basses plus profondes et plus percutantes grâce à son caisson de basses sans fil. Le canal central dédié garantit une parfaite intelligibilité des dialogues afin de ne jamais perdre un mot.

La mise en place est simple et rapide, avec le choix entre une connexion HDMI ARC via un seul câble ou une entrée optique. Une fois le téléviseur éteint, la connectivité Bluetooth prend le relais et permet de diffuser facilement votre musique ou vos podcasts préférés depuis n’importe quel appareil compatible.

Retrouvez la barre de son JBL SB560 à 149,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 40 % en ce moment chez Darty pour les soldes.



Jetez aussi un œil à nos autres bons plans du moment :