Le gestionnaire de mots de passe Dashlane annonce la fin de son offre gratuite. La date butoir est fixée au 16 septembre prochain. La décision est justifiée par une volonté de concentrer les efforts sur l'innovation et la protection contre les menaces émergentes.

« Nous rationalisons nos forfaits individuels en supprimant le forfait Free pour les utilisateurs existants et nouveaux. Nous nous concentrons sur le développement de fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger vos données contre les menaces évolutives, telles que le phishing, l'abus d'identifiants et les failles », écrit Dashlane.

Un calendrier précis pour une transition forcée

Pour les utilisateurs actuels du forfait gratuit, la bascule a déjà commencé. Les comptes gratuits ont été automatiquement migrés vers une version d'essai de l'offre Premium. Cette période de test permet de découvrir les fonctionnalités payantes, comme le stockage illimité d'identifiants et de passkeys sur un nombre non restreint d'appareils.

L'essai prendra lui aussi fin le 16 septembre 2025. Après cette date, les comptes non migrés vers un abonnement payant ne seront plus en mesure d'ajouter, de modifier ou même de consulter des mots de passe. La seule action possible sera de les exporter et avant le 16 septembre 2026.

Face à ce calendrier, deux options principales se dessinent. La première est de souscrire à une offre payante, sachant que Dashlane propose actuellement une remise exclusive. La seconde option consiste à exporter les données. Cette opération se fait depuis l'application web de Dashlane en générant un fichier CSV. Attention, une fois créé, ce fichier contient tous les mots de passe en clair.

Frustrant avec les passkeys

Pour le cas des passkeys et l'authentification sans mot de passe, un enregistrement dans Dahslane ne permet pas une exportation. Il faudra alors les recréer un par un sur chaque service concerné après un changement de gestionnaire de mots de passe.