Lancé en 2020, l'outil de gestion de mots de passe Dropbox Passwords s'apprête à disparaître. Une fermeture soudainement décrétée par Dropbox qui affiche sa volonté de se « concentrer sur l'amélioration d'autres fonctionnalités de notre produit principal ».

En filigrane, c'est peut-être l'aveu que Dropbox Passwords n'a pas trouvé son public face à une concurrence féroce menée par des acteurs bien établis. Pour les utilisateurs actuels de Dropbox Passwords, un calendrier a été mis en place.

Un calendrier précis pour une fin programmée

La fin du service se déroulera en plusieurs étapes clés, limitant progressivement l'utilisation de l'outil jusqu'à sa fermeture complète et définitive.

Le 28 août prochain, l'application mobile et l'extension pour navigateur basculeront en mode de lecture seule. Il sera alors impossible d'ajouter ou de modifier des identifiants, et la fonction de remplissage automatique sera en outre désactivée.

Le 11 septembre, l'application mobile cessera de fonctionner et l'accès aux données restera uniquement possible via l'extension de navigateur. Le 28 octobre 2025 est la date butoir avec le service Dropbox Passwords qui sera totalement interrompu, et toutes les données stockées seront définitivement et entièrement supprimées des serveurs.

Comment sauvegarder vos mots de passe avant la date fatidique ?

La seule solution pour conserver les précieux sésames est de les exporter. Dropbox insiste sur ce point : « Assurez-vous d'exporter vos mots de passe avant le 28 octobre 2025, sinon vous perdrez l'accès à vos données Dropbox Passwords. »

La procédure préconisée consiste à passer par l'extension de navigateur et d'obtenir un fichier CSV contenant tous les identifiants. Une fois ce fichier créé, il faudra l'enregistrer sur un appareil sécurisé et veiller à ne pas le partager.

Une telle manipulation devra être réalisée pour chaque compte en quelques clics depuis Préférences, l'onglet Compte et Exporter.

Vers quel gestionnaire de mots de passe se tourner ?

Une fois les données exportées dans un fichier CSV, le transfert vers un nouveau service est simple. Dropbox recommande officiellement de migrer vers 1Password, un gestionnaire de mots de passe réputé.

Cela étant, il existe d'autres alternatives telles que Bitwarden, NordPass ou encore Proton Pass pour n'en citer que quelques-unes. Une fonction d'importation facilite la transition depuis un fichier CSV.