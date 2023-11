Il y a quelques années, le groupe Microsoft a étudié la possibilité de concevoir un datacenter particulier qui pourrait se montrer plus efficace en matière de refroidissement de l'installation.

Avec le projet Natick , la firme a immergé dans les fonds marins l'équivalent d'une petite installation profitant des eaux fraîches en profondeur au large de l'Ecosse pour assurer son refroidissement.

L'initiative avait deux objets principaux : évaluer la possibilité de profiter d'un refroidissement efficace mais beaucoup moins énergivore et étudier les effets de cet environnement dans le temps mais aussi la fiabilité d'un système clos sous atmosphère riche en azote réduisant le taux de panne.

La Chine passe au datacenter immergé

L'expérience a duré deux ans et les résultats ont été plutôt convaincants, de l'aveu de Microsoft, avec également la démonstration d'une alimentation fiable par des énergies alternatives (solaire et éolien), ce qui augure de datacenters automatisés et autonomes à l'avenir.

Credit : CCTV

Cette expérimentation d'un datacenter immergé, la Chine l'a tentée et l'a concrétisée en application commerciale. La chaîne d'Etat CCTV relève qu'un datacenter immergé est en cours d'assemblage et sera immergé au sud de l'île de Hainan (elle-même au sud de la Chine et en mer de Chine méridionale, comme le rapporte le site Tom's Hardware.

Une première unité avait été immergée en début d'année et un second caisson va bientôt la rejoindre. Chacun posséderait une puissance de traitement équivalente à 60 000 PC et pèserait 1300 tonnes.

Les caissons sont immergés à 35 mètres de profondeur et leur refroidissement est donc assuré par les eaux marines aux températeurs fraîches. Ils sont prévus pouvoir fonctionner durant 25 ans.

Les bénéfices du datacenter immergé

D'autres caissons seront ajoutés ultérieurement. La Chine prévoit ainsi de disposer d'un datacenter sous-marin qui couvrira l'équivalent de 10 terrains de football au fond de l'eau, ce qui économisera autant de superficie sur la terre ferme pour d'autres usages.

En utilisant l'eau de mer plutôt que des systèmes de climatisation pour refroidir les installations, le datacenter pourrait économiser 122 millions de kWh et 105 000 tonnes d'eau annuellement. En terme d'efficacité énergétique, l'installation serait de 40 à 60% plus efficiente qu'une infrastructure terrestre.

Le projet de datacenter sous-marin à Hainan doit être finalisé d'ici mi-2025 pour un coût de 879 millions de dollars. D'autres projets similaires sont en cours de développement dans différentes provinces chinoises.