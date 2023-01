À la croisée de The Division et The Last of Us, The Day Before est un MMO particulièrement attendu des joueurs. Le titre de Fntastic affiche de belles promesses : un environnement riche avec du gameplay nerveux avec un savant mélange de jeu d'action et de RPG.

Mais au fil des années, le projet a également suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment par un manque flagrant de communication et quelques situations étranges : pendant un temps, le studio faisait appel à des bénévoles pour l'aider dans le développement du titre...

Un amateurisme flagrant

Finalement, The Day Before, ne sortira plus le 1er mars comme convenu, mais le 10 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

La situation est assez cocasse : bien qu'annoncée dès janvier 2021, la marque de The Day Before n'avait pas été enregistrée depuis aux USA. Quelques jours après la diffusion du premier trailer, un particulier s'est alors empressé de réserver la marque et deux ans plus tard, le studio se retrouve coincé. Pire encore : suite à une demande, Steam a supprimé la page du jeu de son store.

L'amateurisme de Fntastic n'a rien pour rassurer les joueurs et pourtant les premiers visuels et descriptifs du jeu donnent sérieusement envie de mettre la main sur le titre...

Il faudra néanmoins attendre puisque Fntastic a également annoncé repousser la fameuse vidéo de gameplay promise depuis des mois. Il était prévu qu'une longue vidéo dévoile du gameplay du jeu dans le courant du mois, mais visiblement le studio souhaite se concentrer sur ce problème de marque en priorité.