Pendant que l'Epic Games Store a créé l'événement en décembre en proposant des jeux gratuits durant les fêtes de Noël, la plateforme leader des jeux PC Steam de Valve continue de rassembler les joueurs.

Les promotions de fin d'année ont sans doute contribué à intéresser les joueurs et la firme peut se targuer d'avoir atteint un nouveau record d'utilisateurs simultanés en atteignant 33 millions de personnes connectées en même temps sur sa plateforme ce dimanche 8 janvier 2023.

Deux records battus sur Steam

Les 30 millions avaient été atteints en octobre dernier et Valve indiquait il y a quelques jours avoir passé le cap des 32 millions d'utilisateurs connectés en même temps sur Steam.

Mais un autre record a été obtenu ces derniers jours : selon SteamDB, la plate-forme a dépassé les 10 millions d'utilisateurs simultanés en train de jouer. Steam permet de faire ses emplettes ludiques mais aussi d'utiliser la messagerie interne.

Il y a donc une distinction entre les utilisateurs connectés et les joueurs en pleine action dans un jeu. Par exemple, SteamDB avait comptabilisé 30 millions d'utilisateurs connectés et 8 millions de joueurs lors du précédent record le 23 octobre dernier.

Un succès pérenne

Les deux valeurs ont ainsi été battues ces derniers jours. Steam, comme les autres plateformes ludiques, a connu une forte progression avec la pandémie et les confinements associés.

Cet engouement ne s'est pas démenti depuis malgré la normalisation post-covid et le secteur des jeux vidéo reste sur une bonne dynamique. Il est à noter que les stars de Steam restent des valeurs sûres : Counter-Strike : Global Offensive et DOTA 2 restent les titres les plus joués, le premier pouvant toujours rassembler jusqu'à 1 million de joueurs simultanés.