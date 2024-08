Comme attendu, la Ligue de Football Professionnel (LFP) officialise deux accords de distribution avec la plateforme de streaming sportif DAZN et beIN Sports pour les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald's en France.

À partir du 16 août prochain et pour les cinq prochaines saisons, DAZN diffusera en direct et en exclusivité 8 matchs de Ligue 1 à l'occasion de chaque journée, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages.

De son côté, beIN Sports proposera en direct et en exclusivité un match de Ligue 1 McDonald's à chaque journée de championnat. Un match qui sera disponible en différé sur DAZN. La LFP rappelle par ailleurs que beIN Sports avait renouvelé ses droits de la Ligue 2 BKT.

Cette chère Ligue 1



" Les fans de football français pourront désormais regarder tous les matchs avec un seul abonnement et accéder à des extraits et des moments forts en quasi-direct, ainsi qu'à des statistiques et à une FanZone ", écrit la plateforme britannique DAZN.

Un effet de l'officialisation n'a pas tardé à se manifester. DAZN commercialise un abonnement Unlimited comprenant toute la Ligue 1 McDonald's et d'autres retransmissions sportives à un tarif de 29,99 € par mois avec engagement de 12 mois, 39,99 € par mois sans engagement ou 329,99 € par an (paiement en une fois).

Avec un seul match de Ligue 1 McDonald's en direct et en exclusivité par journée, un forfait Super Sports est à 14,99 € par mois avec engagement, 19,99 € par mois sans engagement ou 164,99 € par an. Il reprend les autres contenus du forfait Unlimited (Ligue des champions féminine de l'UEFA, championnat de France de basket-ball Betclic Elite, MMA, boxe, kick-boxing).