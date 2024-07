C'était le plan B de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui ne pouvait plus compter sur Amazon. Finalement, il n'y aura pas de commercialisation d'une chaîne 100 % Ligue produite par la LFP elle-même. La diffusion des matchs du Championnat de France de football se fera avec la plateforme DAZN et beIN Sports.

Un vote du Conseil d'administration de la LFP a validé cette option pour les prochaines saisons de Ligue 1 (2024-2029) et quelque 500 millions d'euros par an, soit 400 millions d'euros pour DAZN et 100 millions d'euros pour beIN Sports.

La plateforme britannique DAZN obtient 8 matchs sur un total de 9 par journée et les droits du quasi-direct, alors que beIN Sports aura droit à la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux, d'après L'Équipe.

Un prix à surveiller...

Le quotidien sportif écrit que des négociations portent encore sur les détails d'une clause de sortie au bout de deux ou trois saisons avec les diffuseurs. Avant une officialisation de la LFP, il règne ainsi encore un certain flou, tout comme sur la question de la tarification.

Selon RMC Sport, beIN Sports aura la possibilité de sous-licencier son match de Ligue 1 à la chaîne de son choix, sans besoin de l'aval de la LFP. Pour DAZN, le prix de l'abonnement serait assez élevé. Un tarif de 40 € par mois sans engagement a été évoqué, et 30 € avec engagement de 12 mois. À prendre avec des pincettes en attendant plus de détails.