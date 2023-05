Au vu du temps de maturation, certains craignaient que la viande de Dead Island 2 ne soit plus très fraîche et que la magie du premier volet ne serait plus au rendez-vous.

Mais les zombies ont la peau dure et savent se rendre sexy avant de se faire démantibuler. Le titre développé par Dambuster Studios et édité par Deep Silver a finalement connu un très beau démarrage en réalisant 1 million de ventes sur les trois premiers jours de sa commercialisation fin avril 2023.

S'agissait-il pour autant d'un simple accès de curiosité pour un jeu promis depuis des années et qui a bien failli ne jamais voir le jour ? La contagion semble pourtant s'être bien répandue puisque Embracer Group, maison mère de Deep Silver, vient d'annoncer que Dead Island 2 a passé le cap des 2 millions de copies vendues sur PC, Playstation et Xbox un mois après son lancement.

Bonne affaire pour Embracer

C'est l'un des plus beaux lancements de Deep Silver et une manne financière pour un titre dont il semblait ne pas y avoir grand-chose à espérer après les années d'errance de son développement et même à la suite de la reprise en main du projet il y a deux ans.

Les extraits plutôt impressionants entourant sa sortie et les multiples reports de la date de lancement n'ont pas rebuté les joueurs et la volonté de se donner du temps pour bien finaliser le jeu a finalement été payante, constate Embracer Group.

Le titre assume son côté gore et ses combats violents dans un Los Angeles devenu l'espace de jeu de nombreux zombies. Plusieurs classes de personnages permettent de varier les plaisirs en mode FPS solo ou coop.