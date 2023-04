Annoncé sur le salon de l'E3 de Los Angeles en 2014, Dead Island 2 devait initialement sortir assez rapidement pour proposer une certaine continuité avec le premier volet bien accueilli du public. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu et c'est presque 10 ans plus tard que l'on assiste à la sortie du jeu, qui aura eu toutefois le mérite de véritablement profiter de tout ce temps pour se bonifier.

Plus d'un million de ventes en 3 jours

Le jeu est ainsi bien accueilli par les critiques et globalement au niveau des attentes. En tout cas, il ne fait pas transparaitre les difficultés rencontrées par le studio pour arriver au terme du projet, et quand on sait que le titre aurait pu ne jamais sortir, c'est déjà une belle réussite en soi...

Deep Silver et Dambuster Studios ont ainsi déjà annoncé que Dead Island 2 avait dépassé le cap symbolique du million d'unités vendues dans le monde, en seulement 3 jours de commercialisation. D'autres chiffres ont été partagés : les joueurs ont déjà joué 11 millions d'heures au total, et ce sont 45 millions de zombies qui ont déjà été coupés en deux pour plus d'1,1 milliard de zombies tués.

Il s'agit donc déjà d'un succès pour le studio qui se réjouit de voir que le public s'est finalement montré patient et qu'il est toujours au rendez-vous pour massacrer du zombie.