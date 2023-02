Présenté lors du salon de l'E3 de Los Angeles en 2014, Dead Island 2 est un de ces nombreux jeux vidéo dont le développement aura été ultra chaotique : le jeu est passé dans plusieurs mains, pour se retrouver au courant de l'été 2019 chez Dambuster Studios.

Dead Island 2 : la sortie finalement anticipée

La communication autour du jeu a repris lors de la Gamescom 2022 avec une date de sortie fixée au 3 février, avant d'être à nouveau repoussée au 28 avril 2023.

8 années de développement se terminent ainsi avec un énième rebondissement en faveur des joueurs cette fois : la date de sortie du jeu est de nouveau décalée, mais cette fois le titre aura droit à un peu d'avance.

Visiblement les développeurs ont suffisamment peaufiné leur copie pour se permettre de revenir une ultime fois sur la date de lancement du jeu et de l'anticiper de quelques jours. Dead Island 2 sortira ainsi sur PC, PS4, PS5; Xbox One et Xbox Series S|X le 21 avril.