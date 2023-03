Dead Island 2 fait partie de ces jeux vidéo qui auront connu un développement pour le moins compliqué : présenté en 2014 lors de l'E3, le titre est passé entre les mains de plusieurs studios avant de se retrouver une fois pour toutes chez Dambuster Studios dans le courant de l'été 2019.

Présenté une seconde fois en 2022 à Cologne, le Dead Island 2 évoquait une sortie fixée au 3 février 2023 avant de repousser l'échéance au 28 avril 2023. 8 années de développement plus tard, le jeu serait bel et bien prêt à s'installer chez les joueurs puisque Deep Silver a même avancé quelque peu la sortie du titre, désormais prévu pour le 21 avril sur PC et consoles.

Afin de confirmer les choses, nous avons droit à une nouvelle vidéo qui dévoile tout ce que l'on attend du jeu : un véritable défouloir. Pas la peine d'attendre un gameplay réaliste, le titre ne fait pas dans la dentelle et opte pour un style nerveux et arcade.

Les joueurs pourront démembrer du zombie en boucle, tout en profitant des dommages procéduraux sur les corps via le système F.L.E.S.H. On aura droit à des centaines d'armes personnalisables. Gerbes de sang, explosions, pièces à acide, tout sera mis en avant pour un maximum d'adrénaline.

Plus de détails seront proposés au fil de différentes vidéos de présentation dans les mois à venir. Dead Island 2 sortira le 21 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC.