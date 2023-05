Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection des meilleurs bons plans du jour. Que ce soit pour les amoureux du son, de l'image ou de l'informatique, il y en aura pour tout le monde et pour tous les budgets.

Commençons par le disque SSD Kingston A400. Ce stockage flash au format 2,5" se connecte en SATA en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, à l'intérieur de votre PC portable, par exemple. Sa capacité de 480 Go vous permet de stocker une multitude de données ainsi que votre système d'exploitation. Il affiche des débits de lecture de 450 Mo / secondes et 500 Mo / sec en écriture.

Ce disque SSD Kingston A400 est vendu 28,95 € au lieu de 51,99 € soit 4% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres disques flash sont en promotion à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

PC portable

Audio de maison

TV







Et n'oubliez pas de profiter de l'annonce DOOGEE sur deux smartphones et tablettes en précommande ainsi que nos promotions sur les trottinettes de la marque NIU.