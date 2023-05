DOOGEE est une marque connue pour ses appareils résistants. De conception robuste, ils ne craignent ni le chaud, ni le froid, ni les chocs. Que vous soyez à la plage ou à la montagne, ce matériel mobile étanche n'aura aucun souci pour répondre à vos demandes.

Commençons avec le smartphone DOOGEE V20 Pro. Ce téléphone portable robuste est doté d'un écran de 6,43" AMOLED à une définition de 2400 x 1080 px. Il intègre le processeur MediaTek Dimensity 700 couplé à 20 Go de RAM (12 Go physiques + 8 Go virtuels). Ce mobile intègre 256 Go de stockage, extensible via carte SD.

Côté photo, un module de 3 capteurs est présent à l'arrière avec une caméra principale de 64 MP, une avec vision nocturne thermique de 24 MP et une macro de 8 MP. Un capteur de 16 MP est présent à l'avant pour les selfies. Sa batterie de 6000 mAh vous octroie une belle autonomie.

Ce smartphone DOOGEE V20 Pro est proposé à 569,99 $ (environ 531 €) au lieu de 759,99 $ avec le code V20PRO en précommande (-180 $). Le téléphone sera disponible à partir du 1er juin.





Continuons avec le smartphone DOOGEE S100 Pro. Ce mobile est doté d'un écran de 6,58" HD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Helio G99 couplé à 20 Go de mémoire vive (RAM). Ses 256 Go de stockage vous permettront de stocker aisément vos photos, fichiers et dossiers.

Côté photo, il intègre un triple capteur intelligent à l'arrière, dont un principal de 108 MP, un deuxième de 16 MP ainsi qu'une caméra de vision nocturne thermique de 20 MP. Ce smartphone quasi incassable est doté d'une batterie grand format de 22 000 mAh, qui vous donnera une autonomie de plusieurs jours.

Ce smartphone DOOGEE S100 Pro est proposé à 399,99 $ (environ 373 €) au lieu de 499,99 $ avec le code S100PRO. Il sera également expédié à partir du 1er juin, gratuitement.





Enchainons avec la tablette DOOGEE T30 Pro. Cette tablette tactile est dotée d'un écran de 11" à une définition de 2,5K fonctionnant sous Android 13. Elle intègre un SoC MT8781 (Helio G99) couplé à 15 Go de mémoire vive. Son capteur photo de 20 MP vous permet de prendre de jolis clichés, que vous pourrez stocker dans ses 256 Go d'espace de stockage. L'appareil est alimenté par une batterie de 8580 mAh, vous offrant une autonomie de plusieurs jours.

Cette tablette DOOGEE T30 Pro est proposée à 319,99 $ (environ 298 €) au lieu de 449,99 $ avec le code T30PRO. L'expédition se fera à partir du 1er juin, pour pas un euro de plus.





