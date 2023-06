Nokia est toujours à la pointe des technologies de télécommunication et le prouve une fois de plus. La marque finlandaise a annoncé avoir développé une technologie qui pourrait doper significativement les performances des réseaux 5G lors d'usages spécifiques.

Nokia lance la 5G "Premium"

Il s'agit du découpage du réseau à la demande, ce qui devrait permettre d'adapter les tranches de réseau pour des cas d'utilisation spécifiques. Cette option devrait très largement séduire les opérateurs qui pourront monétiser ce découpage réseau à la demande et proposer ainsi une 5G améliorée.

Il sera donc possible de proposer une 5G "premium" plus cher pour le consommateur, mais avec l'assurance d'un débit plus important, moins de latence et mieux sécurisé. Ce type d'option pourrait intéresser les utilisateurs de services de Cloud Gaming, de streaming ou les joueurs.

Pour l'instant, cette technologie n'est compatible qu'avec Android 14 et pourrait donc ne concerner que peu d'utilisateurs, d'autant que les opérateurs devront choisir ou non de l'adopter.