Des scientifiques de l'Université de Warwick en Angleterre, en collaboration avec la NASA et l'ESA, ont confirmé la découverte d'une nouvelle exoplanète rocheuse similaire à la Terre nommée « Gliese 12 b » et située à plus de 40 années-lumière dans la constellation des Poissons.

Vue hypothétique de Gliese 12 b.

Crédits : NASA



Gliese 12 b orbite autour d'une étoile naine rouge froide, 27 % plus petite que notre Soleil et également moins chaude, et la température de sa surface est estimée à environ 42°C.

La composition de l'atmosphère de Gliese 12 b reste inconnue, mais les données actuelles suggèrent une possible présence d'eau liquide en raison de sa distance suffisante avec son étoile.

L'astrophysicien Thomas Wilson a déclaré à la BBC qu'il s'agissait là de "la planète la plus proche de la Terre, en termes de taille et de température, que nous connaissions".

Malgré cette découverte prometteuse, atteindre cette planète avec la technologie actuelle prendrait environ 225 000 ans. Néanmoins, cette découverte ouvre de nouvelles perspectives dans la recherche de planètes habitables au-delà de notre système solaire.