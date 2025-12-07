Deep Fission annonce l'installation de son premier petit réacteur modulaire (SMR) Gravity dans le Kansas. Ce projet pilote, situé à 1,6 km sous terre, combine des technologies existantes pour produire une énergie plus sûre et moins chère.

Soutenu par le Département de l'Énergie américain, il vise une mise en service d'ici juillet 2026, marquant une étape clé pour le nucléaire avancé.

C'est une annonce qui pourrait bien redessiner les contours de la production énergétique. La société Deep Fission a officiellement sélectionné le site du Great Plains Industrial Park à Parsons, Kansas, pour y construire son premier réacteur nucléaire souterrain.

La cérémonie d'inauguration des travaux est prévue pour le 9 décembre, avec un objectif ambitieux : atteindre la criticité, c'est-à-dire le démarrage de la réaction en chaîne auto-entretenue, d'ici le 4 juillet 2026.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme pilote du Département de l'Énergie américain (DOE), conçu pour accélérer le déploiement des technologies nucléaires de nouvelle génération.

Une fusion de technologies pour une nouvelle ère

Loin de partir d'une feuille blanche, le projet repose sur une combinaison astucieuse de trois technologies matures : les techniques de forage issues de l'industrie pétrolière et gazière, les principes de transfert de chaleur de la géothermie, et un concept de réacteur nucléaire à eau pressurisée (PWR), le type le plus répandu au monde.

L'innovation majeure réside dans l'enfouissement du réacteur à une telle profondeur, utilisant des milliards de tonnes de roche comme confinement naturel et passif, ce qui élimine le besoin de coûteuses et imposantes structures de surface.

Chaque unité, baptisée Gravity, est conçue pour être suffisamment compacte pour tenir dans un forage d'environ 75 centimètres de diamètre, tout en produisant 15 mégawatts électriques.

La colonne d'eau d'un mile de haut exerce une pression hydrostatique d'environ 160 atmosphères, recréant naturellement les conditions de fonctionnement d'un réacteur PWR standard.

Cette conception modulaire permet de regrouper plusieurs unités sur un même site pour augmenter la puissance totale, répondant ainsi à des besoins énergétiques plus importants.

Pourquoi le Kansas ? Un choix stratégique et politique

Le choix du Great Plains Industrial Park est stratégique. Cet immense site de plus de 5600 hectares, une ancienne usine de munitions de l'armée, offre un espace considérable pour une expansion future.

Deep Fission a d'ailleurs signé une lettre d'intention avec l'autorité de développement local pour envisager un projet commercial à grande échelle après la phase pilote.

« Ce pilote est une première étape passionnante vers une Amérique abondante en énergie », a déclaré Liz Muller, co-fondatrice et PDG de Deep Fission, soulignant que le réacteur Gravity est conçu pour fournir une énergie plus sûre, plus rapide et radicalement moins chère.

Le projet bénéficie d'un soutien politique unanime, des élus locaux du comté de Labette aux sénateurs républicains de l'État, Jerry Moran et Roger Marshall, en passant par l'administration démocrate du gouverneur.

Tous voient dans cette initiative une opportunité de développement économique et un moyen de consolider la position du Kansas comme leader en matière d'innovation énergétique.

Cet alignement politique est une pierre angulaire pour la réussite d'un projet d'une telle envergure, qui promet de créer des emplois et de dynamiser l'économie locale.

Les promesses et les défis du nucléaire souterrain

L'argument principal de Deep Fission est celui de la sécurité passive. En plaçant le réacteur à 1,6 kilomètre sous terre, on l'isole des menaces de surface comme les impacts d'avion, les tornades ou les inondations.

Cette profondeur constitue également un bouclier naturel contre les radiations. Cette approche permet de réduire drastiquement l'empreinte au sol et les coûts de construction, rendant le nucléaire plus compétitif.

L'entreprise vise notamment le marché en pleine expansion des centres de données, qui sont de grands consommateurs d'électricité et recherchent des sources d'énergie fiables et décarbonées.

Cependant, des questions subsistent. Bien que le concept s'appuie sur des technologies éprouvées, leur intégration dans une configuration souterraine pose des défis réglementaires et techniques inédits.

Des experts soulignent la complexité potentielle des opérations de maintenance et le rechargement du combustible, qui nécessiteraient de remonter le réacteur à la surface.

La surveillance à distance et la gestion des systèmes à une telle profondeur sont aussi des points qui devront être rigoureusement validés. La feuille de route ambitieuse jusqu'en 2026 dépendra donc de la capacité de Deep Fission à convaincre les régulateurs et à démontrer la fiabilité de son modèle en conditions réelles.