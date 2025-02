Le lancement de l'IA chinoise DeepSeek au moment même de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en tant que 47ème président des Etats-Unis a-t-il été orchestré par les autorités chinoises ?

Outre les doutes sur la réalité des performances de DeepSeek et la façon dont l'IA a été entraînée, le timing du lancement, au moment où l'industrie US de l'IA affirmait une supériorité semblant sans égale, interroge également.

L'arrivée de l'IA chinoise a fait l'effet d'une bombe, effaçant 1000 milliards de dollars de valorisation chez les différents acteurs et un recul jamais vu pour une entreprise cotée chez Nvidia, démontrant aussi que la confiance dans les entreprises de l'IA reste très volatile et comporte une bonne part d'irrationnalité et de confiance aveugle.

L'analyse des messages sur les réseaux sociaux concernant le lancement de DeepSeek réalisée par la firme Graphika montre une certaine préparation et d'une certaine façon le système d'une mise en lumière orchestrée.

Une caisse de résonance efficace par des comptes chinois

Elle révèle que des comptes proches des autorités chinoises ou dépendant directement d'elles, comme ceux de diplomates, d'ambassades et de médias d'Etat, ont préparé le terrain dès l'arrivée de DeepSeek, préparant les esprits à l'idée que l'IA chinoise était capable de rivaliser avec les meilleures intelligences artificielles génératives américaines, avant que les grands médias américains ne s'emparent du sujet, rapporte l'agence Reuters.

Tous les grands réseaux sociaux américains (X, Facebook, Instagram...) ont été investis de ces messages, ainsi que sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo et Toutiao.

Sans parler de manipulation (peut-on vraiment leur reprocher de célébrer un savoir-faire chinois ?) ou tomber dans le complotisme (y a-t-il eu une opération de communication en amont du lancement de DeepSeek relayée par ces comptes ?), Graphika relève la capacité de la Chine à mobiliser rapidement des canaux de communication pour amplifier les discours tendant à affirmer que la Chine peut surpasser les Etats-Unis dans des domaines sensibles comme la course aux IA...avec les conséquences que l'on connaît.

Les discussions sur les mérites de DeepSeek face à ChatGPT ont démarré sur le réseau social X immédiatement après le lancement de l'IA chinoise le 20 janvier puis se sont répandues très largement quelques jours plus tard.

Cela a attisé la curiosité du plus grand nombre, conduisant à placer l'application mobile en tête des téléchargements gratuits sur les portails de téléchargement, contribuer à déstabiliser le secteur.

DeepSeek, véritable innovation ou écran de fumée déstabilisateur ?

Depuis, la riposte américaine se met en place. Tout en saluant un modèle d'AI impressionnant et utilisant les dernières techniques de renforcement d'apprentissage, les doutes se sont multipliés sur la façon dont DeepSeek a atteint son niveau de performance et sur l'utilisation de composants IA normalement interdits d'exportation vers la Chine.

L'utilisation et la protection des données personnelles collectées par l'IA fait aussi l'objet d'investigation de la part des régulateurs de plusieurs pays, notamment en Europe.

Dans le même temps, plusieurs grands acteurs de l'IA ont été prompts à intégrer DeepSeek (généralement avec la promesse d'une utilisation via des serveurs américains) dans leurs propres offres, sans attendre.

Il faudra pourtant un peu de temps pour déterminer si, oui ou non, DeepSeek est bien la révolution capable de rivaliser avec la puissance financière et technique revendiquée par les Etats-Unis dans l'IA mais elle redonne en tous les cas une raison d'espérer pour toutes les startups intimidées par les discours conquérants des géants de l'IA.