C'est l'un des axes stratégiques annoncés lors de l'investiture de Donald Trump : les Etats-Unis doivent devenir les champions de l'intelligence artificielle en contrôlant la diffusion des puces IA dans le monde, en investissant dans les infrastructures et en disposant des meilleurs modèles d'IA.

Depuis, les géants de la high-tech américaine se bousculent pour rivaliser d'investissements dans les infrastructures IA à coups de dizaines de milliards de dollars tandis que le projet Stargate fait miroiter 500 milliards de dollars pour les besoins d'OpenAI.

Aussi, quand une IA générative chinoise prétend faire aussi bien que les meilleurs chatbots américains du moment pour beaucoup moins cher, c'est un peu la panique. Le nouveau DeepSeek affirme arriver au niveau de GPT-4o d'OpenAI pour un coût bien moindre : 6 millions de dollars !

L'IA chinoise n'a pas dit son dernier mot

Et DeepSeek n'a pas profité des accélérateurs IA les plus récents du marché, ces derniers étant interdits d'exportation en Chine. La présentation ce 20 janvier de DeepSeek R1, spécialisé dans la résolution de problèmes complexes, a créé la surprise et fait dire à l'entrepreneur Marc Andreessen qu'il s'agissait là du moment Spoutnik de l'IA, en référence à la sonde soviétique lancée juste avant la conquête spatiale américaine, comme un camouflet pour les Etats-Unis.

Les agents conversationnels de DeepSeek se sont retrouvés en bonne place des classements des IA les plus performantes et l'application sur iOS a pris la tête des téléchargements d'applications gratuites sur l'App Store aux Etats-Unis.

C'est un coup dur pour les tenants américains du secteur de l'IA dont la croissance repose sur la vente d'accélérateurs IA et d'équipements spécialisés dont le volume est censé garantir la puissance des intelligences artificielles.

Quand on a moins de moyens, on a plus d'idées ?

De fait, le cours en Bourse de Nvidia a connu une sévère correction, chutant de 10% avant de se reprendre. D'autres entreprises, comme le néerlandais ASML ou ASM International qui fournissent les équipements de lithographie ont reculé de plus de 10%. En Asie, le groupe Softbank, partenaire du projet Stargate américain, a aussi senti le vent du boulet chinois.

DeepSeek joue par ailleurs sur le terrain de l'open source. Il reste encore des mystères sur son fonctionnement et la façon dont le modèle d'IA a été créé et entraîné mais il pose forcément des questions sur la stratégie d'investissement massif en cours des géants américains de l'IA et des énormes valorisations dont elles bénéficient.

Il y a potentiellement des limites dans la contextualisation des conversations longues demandant de grosses capacités de traitement et il faut composer avec la censure chinois sur certains sujets sensibles mais DeepSeek a réussi à semer le doute dans le concert de louanges et de démonstrations de force exprimé ces derniers jours, rappelant que la Chine ne fait pas de la figuration en matière d'intelligence artificielle.

Le français Mistral AI avait aussi joué à ses débuts la carte du petit Poucet capable de proposer des modèles d'IA efficaces pour une fraction du prix des grands modèles d'IA américains. Mais l'astuce peut-elle suffire face aux gros sous sur le long terme ?