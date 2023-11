Plateforme de streaming de musique et pure player dans ce domaine, Deezer passe à l'étape " redoutée " du changement d'identité de marque et de logo. Un exercice souvent délicat qui rompt avec certaines habitudes et peut être diversement apprécié auprès des utilisateurs.

Le changement d'identité visuelle pour Deezer ne fait pas l'unanimité à la lumière des premières réactions publiées en ligne, mais le temps fera sans doute son œuvre. Il a pour objectif d'être en adéquation à l'orientation prise par la plateforme.

Avec pour signature " Live the Music " (Vis la musique), Deezer adopte un cœur pour logo et se teinte d'un audacieux violet pour affirmer sa personnalité. Le cœur représente l'amour de la musique et doit dégager un sentiment d'appartenance. Ses formes sont une allusion aux battements et rythmes de la musique.

Sans bouleverser l'expérience utilisateur

" L'amour de la musique, notre volonté de faciliter les connexions et l'épanouissement par son prisme, ont toujours été au cœur des priorités de Deezer. C'est pourquoi il était temps pour nous de nous lancer dans cette nouvelle aventure, en renforçant notre engagement envers nos fans, les artistes et nos partenaires ", déclare Jeronimo Folgueira, le directeur général de Deezer.

Une nouvelle police de caractères accompagne un remaniement du système graphique. Si l'expérience utilisateur ne connaît pas de réel bouleversement, c'est surtout son apparence qui évolue avec le choix des couleurs. Cette évolution se retrouve au niveau de l'application Deezer et pour l'ensemble des contenus sur les réseaux sociaux de la marque.

" Rafraîchir notre identité visuelle nous donne l'opportunité de raconter notre histoire de manière plus émotionnelle, de connecter les passionnés de musique, les artistes et nos partenaires stratégiques, en utilisant des signes visuels forts, qui rappellent que Deezer donne la possibilité de vivre la musique de manière authentique ", explique Maria Garrido, la directrice marketing de Deezer.

Près de 10 millions d'abonnés

Ancienne licorne française, Deezer a fait son entrée en Bourse dans le courant de l'été 2022 et publie donc régulièrement ses résultats. Au 30 septembre 2023, Deezer compte 9,9 millions d'abonnés, avec une progression de 4,9 % sur un an.

Le nombre d'abonnés directs (B2C) est de 5,6 millions (+0,1 %), dont 3.6 millions en France (+7,3 %) et 2 millions dans le reste du monde (-10,6 %). Les partenariats sont ainsi à l'origine de 4,3 millions d'abonnés (+11,8 %).

Rappelons que le forfait Deezer Premium est récemment passé de 10,99 € par mois à 11,99 € par mois (et 19,99 € par mois pour le forfait Deezer Famille). La qualité audio est dans un format sans perte FLAC 16 bits/44,1 kHz. Il existe toujours une offre gratuite avec publicité (sans son haute fidélité, pas de mode hors connexion, pas tous les titres à la demande…).