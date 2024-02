Commençons avec le Dell Inspiron 16 5630.

Doté d'un écran 16 pouces 16:10 FHD+, il embarque un processeur Intel Core i5-1340P de 13ème génération avec cache 12 Mo et une fréquence allant jusqu‘à 4,60 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel Iris XE.

On trouve 16 Go de RAM LPDDR5 4 800 MH et un SSD de 512 Go.

L'ordinateur vous fait profiter d'un son immersif avec l'audio spatial Dolby Atmos et les haut-parleurs orientés vers le haut.



Le Dell Inspiron 16 5630 est au prix de 599 € au lieu de 849 €, soit 29% de remise sur Amazon.







D'autres PC portables Dell affichent des réductions, à savoir :





