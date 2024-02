Commençons avec la Google Pixel Tablet 128Go + station de recharge avec haut-parleur.

La tablette est dotée d'un écran LCD 11 pouces d'une résolution de 2 560 x 1 600 et sa luminosité s'ajuste automatiquement. On trouve également un processeur Google Tensor G2 et un coprocesseur de sécurité Titan M2.

Elle offre de multiples fonctionnalités comme le contrôle de la maison connectée ou la commande vocale avec l'Assistant Google.

Une caméra avant et arrière de 8MP et quatre haut-parleurs sont intégrés ainsi que 3 micros avec suppression de bruit.

La tablette offre 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go pour le stockage.

Elle est fournie avec une station de recharge 15 W avec haut-parleur large bande de 43,5 mm pour un son qui remplit toute la pièce.

La Google Pixel Tablet 128Go + station de recharge avec haut-parleur est en promotion à 499 € au lieu de 579 €, soit 14% de remise sur Amazon. Le prix officiel est 679 €.

Passons au smartphone HONOR Magic6 Lite 256 Go 5G.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces, d'un processeur Snapdragon 6 Gen 1 octa-core et d'un GPU Adreno A710.

On trouve un triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 108MP, ainsi qu'un capteur avant de 16MP. Le smartphone prend également en charge les vidéos en 4K.

Le Magic6 Lite offre 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, ainsi qu'une charge rapide 35 W.

Des écouteurs sans fil HONOR Choice Earbuds X5 d'une valeur de 49,90 € vous sont offerts pour l'achat de ce smartphone.

Le HONOR Magic6 Lite 256 Go 5G est en ce moment proposé à 349,90 € au lieu de 399,90 €, soit 50 € de remise sur le site officiel jusqu'au 29 février. Livraison gratuite sous 2 jours. Un coupon supplémentaire vous sera offert si vous vous abonnez à la newsletter.







Enfin, terminons ce top 3 avec le pack Philips Hue avec 2 lampes Hue Play connectées White & Color Ambiance + Pont de connexion Hue.

Obtenez un éclairage immersif dynamique grâce aux barres lumineuses qui peuvent se synchroniser avec les films, la TV, la musique et les jeux.

Grâce à l'application Hue ou Hue Bluetooth, vous pouvez facilement contrôler vos lumières ou encore mettre en place des routines et les lampes sont compatibles avec les assistants vocaux.

Des supports sont inclus pour installer les barres en position verticale.

Le pack Philips Hue avec 2 lampes Hue Play connectées White & Color Ambiance + Pont de connexion Hue est en réduction à 109,99 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 39% sur Rue du Commerce. Le pack de 2 lampes sur le site officiel est proposé à 139,99 €, et le pont de connexion est lui à 59,99 €.









À découvrir également sur GNT :