C'est la saison des départs en vacances et des millions de Français vont se retrouver ainsi dans les aéroports, les gares ou sur les aires d'autoroutes avant ou pendant leur trajet... Autant d'endroits qui peuvent proposer des connexions à Internet gratuites via des hotspots WiFi publics...

Mais gare à ne pas tomber dans le pièce du hospot vérollé, qui pourrait gâcher vos vacances avant qu'elles n'aient même véritablement commencé.

Les experts en cybersécurité recommandent ainsi de ne pas de connecter à un quelconque réseau Wi-Fi public sans prendre quelques précautions, notamment l'utilisation d'un VPN. A défaut, mieux vaut se passer de réseau WiFi que de prendre le risque de se connecter à un faux hotspot.

Un cas d'école a récemment été détecté à l'aéroport de Perth en Australie. Un homme de 42 ans avait ainsi mis en place plusieurs faux réseaux Wi-Fi publics qui se chargeaient de collecter les données personnelles des voyageurs qui ont eu la mauvaise idée de s'y connecter. Interpellé par la police fédérale, il devra répondre de 9 chefs d'accusation.

Les risques liés à la connexion à ces réseaux non sécurisés sont nombreux et vont du vol de données à l'installation de malwares, ransomwares, ou encore attaques de type man in the middle pour intercepter des données sensibles.

En cas de doute, mieux vaut donc attendre d'avoir la certitude de pouvoir se connecter à un réseau de confiance, piocher dans son enveloppe data, ou plus simplement se passer d'accès à Internet.

En savoir plus sur le piratage de réseaux Wi-Fi Publics