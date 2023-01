Si les pôles Nord et Sud de notre planète, en tant que points géographiques, sont stables, le nord magnétique ne l'est pas et il se déplace au fil du temps.

Chose intéressante qui perturbe les scientifiques : le pôle magnétique a tendance à se déplacer de plus en plus vite depuis 30 ans, il s'oriente ainsi un peu plus chaque jour vers la Sibérie.

Les chercheurs de l'université de Leeds ont récemment partagé une théorie intéressante qui expliquerait ce déplacement. Ce dernier serait en réalité l'effet du mouvement des métaux en fusion situés dans le noyau de la Terre. C'est notamment le fer, un des éléments les plus lourds et stables qui aurait le plus d'impact sur le déplacement du nord magnétique.

Selon les experts, un mouvement de quelques millimètres du fer dans le coeur de la Terre pourrait avoir une influence de plusieurs kilomètres à la surface de la Terre.

Jusqu'ici, il était coutume de dire que le Nord magnétique se déplaçait de 10 km par an, allant du Canada vers la Sibérie. Désormais, on estime que son déplacement serait plutôt de l'odre des 50 km par an.

Quelles conséquences ?

Ce changement n'a pas d'incidence directe sur l'homme, mais pourrait toutefois avoir un impact sur certaines espèces animales et notamment les espèces migratrices.

Les activités maritimes pourraient être touchées, mais de façon vertueuse : le nord magnétique tend à s'aligner avec le nord géographique ce qui devrait rendre la navigation plus précise. Les boussoles devraient également être impactées par ce changement, toujours avec les mêmes effets.

On estime qu'à ce rythme, le nord magnétique devrait passer de l'autre côté du méridien de Greenwich d'ici 2025.