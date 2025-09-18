C'est un véritable retour aux fondamentaux pour Devialet. Dix ans après avoir bousculé le monde de l'audio avec sa première Phantom, l'entreprise française dévoile la gamme Phantom Ultimate. Loin d'une simple mise à jour, il s'agit d'une évolution majeure de son produit iconique, qui simplifie l'offre tout en intégrant une décennie d'innovations.

Après s'être diversifiée avec des écouteurs et des barres de son, la marque, confrontée à des difficultés financières, mise à nouveau tout sur l'enceinte qui a fait son succès.

Quelles sont les grandes nouveautés de la gamme Ultimate ?

Si le design sphérique emblématique est conservé, presque tout le reste a été revu. La nouvelle gamme Phantom Ultimate se concentre désormais sur deux modèles : le puissant 108 dB et le plus compact 98 dB.

Esthétiquement, on note quelques retouches discrètes mais significatives : une interface tactile épurée sur le dessus, une grille de tweeter redessinée pour une meilleure diffusion des aigus, et surtout, des woofers sans le cache-noyau central, un détail qui améliore leur solidité et leur look. L'architecture interne a également été entièrement repensée pour une meilleure dissipation thermique et une plus grande robustesse.

Qu'est-ce qui change sur le plan technique et logiciel ?

C'est sous le capot que les changements sont les plus importants. Devialet inaugure une nouvelle génération de son amplification ADH (hybride analogique-numérique), promettant une conversion plus précise et une consommation énergétique réduite. Les technologies propriétaires comme le SAM (Speaker Active Matching), qui adapte le son en temps réel, sont toujours de la partie. La plus grande avancée est cependant logicielle, avec l'intégration de la plateforme logicielle DOS3, unifiée pour tous les produits de la marque.





Cette nouvelle plateforme apporte une connectivité élargie, incluant désormais :





Google Cast

Tidal Connect

Roon Ready

Ces ajouts complètent les protocoles déjà existants comme AirPlay 2 et Spotify Connect. L'application mobile a elle aussi été entièrement refondue, offrant un contrôle plus fin avec un égaliseur à six bandes et des modes d'écoute dédiés (Musique, Cinéma, Podcast).

Quels sont les deux modèles proposés et à quel prix ?

La gamme se veut plus claire et se décline en deux versions distinctes, chacune disponible en plusieurs finitions, dont la prestigieuse "Opéra de Paris" avec des feuilles d'or.



Le modèle phare, le Phantom Ultimate 108 dB, est un monstre de 11,1 kg capable de délivrer une puissance de 1100 W et de descendre jusqu'à 14 Hz dans les basses. C'est l'héritier direct de la première Phantom, conçu pour les grands espaces. Son prix démarre à 3200 €.



Le Phantom Ultimate 98 dB est son alternative plus compacte (4,3 kg), pensée pour des pièces plus modestes mais sans sacrifier la qualité sonore. Il développe 400 W et une réponse en fréquence allant de 18 Hz à 25 kHz. Son prix débute à 1500 €. Cette simplification de la gamme s'accompagne d'une hausse de prix modérée par rapport aux anciens modèles, justifiée par les nombreuses améliorations techniques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on associer une nouvelle Phantom Ultimate avec une ancienne ?

Non, ce n'est pas possible. En raison de la nouvelle architecture logicielle DOS3, les Phantom Ultimate ne peuvent être appairées en stéréo qu'avec un modèle identique. Elles ne sont pas non plus compatibles avec l'ancien boîtier de connectique Devialet Arch.

La connectique a-t-elle été améliorée ?

La connectivité sans fil a été grandement améliorée avec le Wi-Fi 6 (sur le modèle 108 dB), le Bluetooth 5.3 et la prise en charge de nouveaux protocoles de streaming. En revanche, la connectique filaire reste minimaliste, avec uniquement un port Ethernet et une entrée optique. Il n'y a pas d'entrée analogique RCA directement sur l'enceinte.