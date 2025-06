Six ans. Dans le monde du jeu vidéo, c'est une petite éternité. Un âge où la plupart des jeux solo prennent tranquillement la poussière sur une étagère. Pourtant, un titre de 2019 ne se contente pas de survivre : il explose des records. Devil May Cry 5 vient de franchir un cap monumental, et la raison de cette résurrection est aussi stylée que le jeu lui-même.

D'où vient cette incroyable seconde jeunesse ?

Alors, quel est le secret de cette fontaine de jouvence ? Il a un nom : Netflix. En lançant en avril 2025 une série animée Devil May Cry acclamée par la critique, la plateforme a agi comme un coup de défibrillateur. Le succès a été immédiat, avec plus de 5 millions de vues en une semaine. C'est la démonstration parfaite de la stratégie de Capcom, baptisée "Single Content Multiple Usage" : utiliser un film ou une série pour remettre un coup de projecteur sur une licence forte. Le résultat est sans appel : de nombreux spectateurs ont eu envie de (re)découvrir le jeu manette en main.

Nous avions déjà assisté à un phénomène similaire avec Cyberpunk 2077 et la série lancée sur Netflix qui a relancé drastiquement l'intérêt autour du titre, en marge d'une mise à jour salvatrice.

Concrètement, ça représente quoi, ce succès ?

Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder les chiffres de plus près. En l'espace de trois petits mois, le jeu a gagné près d'un million de nouveaux acquéreurs, passant de 9,1 à 10 millions de ventes. C'est une performance ahurissante pour un jeu solo déjà ancien. D'autant que ce chiffre ne prend même pas en compte le million de ventes de la l'édition spéicale sur PS5. Bien sûr, l'anime n'est pas le seul moteur. Capcom entretient habilement la flamme avec des promotions régulières qui font flamber les compteurs, comme ce fut le cas sur Steam récemment.

Et maintenant, on attend la suite ?

Forcément, avec un tel triomphe, tous les regards se tournent vers l'avenir. La question n'est plus de savoir si Capcom prépare un Devil May Cry 6, mais plutôt de deviner quand le studio daignera enfin l'annoncer. Le cinquième opus est de loin le plus vendu de la franchise, et il figure désormais parmi les 10 plus grands succès de toute l'histoire de l'éditeur. La machine est relancée. Il faudra cependant sans doute faire preuve de patience, car le studio est déjà très occupé sur d'autres projets majeurs comme Monster Hunter Wilds.

Quelques questions en plus

C'est quoi, cette stratégie de Capcom ?

C'est simple : utiliser une licence de jeu vidéo forte pour créer une série ou un film. Le succès de l'adaptation sur Netflix ramène ensuite des joueurs, nouveaux ou anciens, vers le jeu vidéo. C'est une boucle gagnante qui maximise la visibilité et les revenus.

Le jeu est si vieux que ça ?

Il est sorti initialement en mars 2019. Pour un jeu vidéo solo, atteindre son pic de popularité six ans après sa sortie est un fait d'armes extrêmement rare, qui témoigne de sa qualité initiale et de l'efficacité de la stratégie cross-média.

L'anime a vraiment si bien marché ?

Oui, le succès a été à la fois critique et public. La série a été très bien reçue et s'est rapidement hissée dans le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme dans de nombreux pays, assurant une visibilité mondiale à la licence.