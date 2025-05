Si vous faites partie des premiers à avoir adopté les clés HDMI d'Amazon, préparez-vous à une petite déconvenue pour vos prochaines soirées séries. Netflix, le géant du streaming que l'on ne présente plus, s'apprête à fermer le robinet sur les appareils Fire TV les plus anciens. La date à retenir : le 3 juin 2025. Passé ce jour, l'application ne sera plus accessible sur ces modèles. Cela laisse donc très peu de temps aux personnes concernées pour s'organiser. Cette décision, même si elle peut paraître abrupte, suit une logique bien connue dans le monde de la tech : les vieux appareils ont du mal à suivre la cadence des nouvelles mises à jour.

Quels sont les Fire TV qui ne verront plus Netflix ?

Netflix a pris soin de prévenir directement les abonnés qui utilisent encore les appareils bientôt mis au rebut. Un email leur a été envoyé, et le message est on ne peut plus clair : “D'après nos observations, vous avez utilisé Netflix à l'aide d'un FireTV de première génération lors des douze derniers mois. Netflix va mettre fin au support de ces appareils à partir du 3 juin 2025”. Concrètement, quels sont les appareils concernés ? Il s'agit des tout premiers modèles de la gamme Fire TV d'Amazon. Sont donc sur la sellette : le boîtier Fire TV original, le Fire TV Stick de première génération, et également la version de ce même Fire TV Stick de première génération qui était vendue avec la télécommande vocale Alexa. Ces appareils, qui ont fait leur apparition il y a près de dix ans maintenant (avec des lancements entre 2014 et 2016 pour les premiers, et une arrivée en France vers 2017 pour certains), sont tout simplement arrivés en fin de parcours technologique. D'ailleurs, il faut savoir qu'Amazon lui-même ne propose plus de mises à jour du système d'exploitation FireOS pour ces vétérans depuis la fin 2022. Sans ces mises à jour, ils deviennent moins performants et plus ouverts aux soucis de sécurité.

Mais pourquoi Netflix lâche-t-il ces vieux Fire TV ?

Le géant du streaming n'a pas donné d'explication officielle très détaillée, mais la raison de fond est simple : ces appareils sont devenus trop vieux. Pour que Netflix continue d'offrir une bonne expérience utilisateur, avec de nouvelles fonctions, des menus plus modernes (notamment la fameuse nouvelle interface avec de l'IA) et la compatibilité avec les derniers formats audio et vidéo, il faut que l'application tourne sur du matériel et des systèmes d'exploitation assez récents. Les composants des premiers Fire TV ont vieilli, et leur version de FireOS n'évolue plus. Ils n'ont tout simplement plus les épaules pour supporter les innovations constantes de l'application Netflix. Ce n'est pas la première fois que la plateforme fait ce genre de ménage. Elle a déjà, par le passé, arrêté de fonctionner sur certains lecteurs Blu-ray, des télés connectées de marques comme Samsung ou Sony, ou d'autres boîtiers multimédias qui n'étaient plus à la page.

Votre Fire TV est concerné ? Pas de panique, des solutions existent !

Si vous avez reçu l'email de Netflix ou si vous savez que votre Fire TV fait partie des modèles abandonnés, pas de drame, mais il faut trouver une solution avant le 3 juin. La plus évidente, c'est de remplacer votre ancien appareil par un Fire TV plus récent. Amazon en propose plusieurs (Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube), avec des prix qui vont d'une quarantaine d'euros à un peu plus de 150 euros. C'est peut-être aussi l'occasion de regarder ce qui se fait ailleurs. Des concurrents comme le Google TV Streamer, les boîtiers Xiaomi Mi Box, la Nvidia Shield TV ou l'Apple TV offrent aussi de très bonnes solutions pour profiter de vos objets connectés et de vos services de SVOD. Avant de courir acheter un nouvel appareil, vérifiez quand même si vous n'avez pas déjà une autre machine compatible avec Netflix à la maison. Beaucoup de consoles de jeux récentes (PlayStation, Xbox) ont l'application, tout comme la plupart des télés connectées modernes. Pensez aussi à la box TV de votre opérateur internet. Un petit tour sur la page d'aide de Netflix vous donnera la liste des appareils qui fonctionnent encore. Même si c'est une dépense imprévue, le marché des clés et boîtiers de streaming est aujourd'hui assez fourni pour que chacun trouve chaussure à son pied sans se ruiner.