À la veille du lancement de la saison 1 de Diablo IV, Blizzard a opéré une mise à jour avec divers nerfs à la clé. Une situation très rapidement décriée en masse par les joueurs qui ont alors qualifié la mise à jour de retour en arrière, le jeu étant devenu, à leurs yeux à la fois injouable et d'un ennui mortel.

Au coeur des critiques : la baisse de puissance drastique de toutes les classes de personnages dans le contenu de fin de jeu (on parle de réduction de l'expérience de 90% des monstres, 17% de réduction des dégâts briques et 40% des dégâts vulnérables...). Face à une gronde qui montait en puissance, Blizzard a annoncé se réunir et donner quelques précisions en fin de semaine.

Un patch 1.1 lourdement critiqué

Lors d'un livestream, Joe Piepiora, Adam Fletcher et Joe Shely ont présenté leurs excuses et admis ne pas avoir réussi à proposer ce qu'ils espéraient au départ. L'équipe a assuré de l'écoute des joueurs, précisant que des aménagements ont déjà été opérés, notamment au niveau de la réduction de la difficulté des donjons cauchemardesques (un donjon niveau 100 actuel équivaut à un ancien niveau 70), ajoutant qu'une mise à jour d'ampleur sera proposée à la fin du mois.

On devrait ainsi profiter d'une évolution notable de la puissance des barbares et sorciers qui ont été le plus touchés par les bridages lors de la précédente mise à jour. Les donjons cauchemardesques et vagues infernales verront également la densité des ennemis évoluer.

L'expérience entre les niveaux 50 et 100 sera augmentée pour rendre la progression plus rapide.

Pour éviter de reproduire ce genre d'erreur, Blizzard a annoncé que les prochains patch notes seront diffusés au moins une semaine avant la sortie de la mise à jour, ce qui devrait permettre de recueillir de premières impressions auprès des joueurs et d'envisager des changements avant le déploiement ou de les anticiper pour une bascule plus rapide en cas de besoin.