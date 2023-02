Diablo 4 est particulièrement attendu par les fans de Blizzard et de hack'n'slash. Il faut dire qu'après un Diablo III populaire, mais aussi très décrié, Blizzard a promis de réviser plus largement sa copie pour proposer une expérience plus profonde, plus complexe, mais aussi bien différente aux joueurs : le titre fait désormais plus largement la part belle au multijoueur avec un monde ouvert dans lequel il est plus facile de croiser d'autres nephalems.

Un lancement le 6 juin, une béta pour bientôt

On sait déjà que le titre sortira le 6 juin sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Différentes vagues de Béta fermées ont déjà été lancées, et une bêta ouverte avait été promise assez rapidement au début d'année 2023.

Soon! If only we were presenting at some sort of gaming moment this month where one might announce such a thing... — Rod Fergusson (@RodFergusson) February 2, 2023

Finalement, questionné sur le sujet, c'est Rod Fergusson, superviseur de Diablo chez Blizzard qui a répondu sur Twitter que les équipes préparent une vidéo de présentation du jeu avec comme point d'orgue l'annonce des dates de la bêta ouverte.

L'annonce pourrait ainsi se faire dans le cadre de l'IGN Fan Fest qui se tiendra le 13 février, et on espère que la bêta ouverte sera lancée dans la foulée.