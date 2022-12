On l'a vu avec Diablo Immortal : Blizzard est résolument tombé dans le Pay (a max) to Win. Le Diablo Mobile bride ainsi largement les joueurs pour encourager ces derniers à dépenser des sommes astronomiques dans le jeu et le titre rapporte une fortune à Blizzard, malgré les critiques.

Blizzard continue de préparer Diablo IV et les derniers éléments partagés par l'éditeur indiquaient que le titre proposerait des microtransactions au fil d'un Battle Pass associé à chaque nouvelle saison. On retrouvera également une boutique dans le jeu qui proposera des éléments payants en argent réel.

Diablo 4 : pas de Pay To Win en vue

L'annonce a immédiatement créé la polémique, les joueurs ne souhaitant pas avoir à payer un jeu Premium plein pot pour le voir se transformer en Pay To Win. Mais pas d'inquiétude, cela ne devrait pas arriver, selon les réalisateurs Joe Shely et Joseph Piepiora qui ont rapidement pris la parole pour apporter quelques précisions.

Pour les développeurs, il est vraiment important d'équilibrer les éléments du Battle Pass afin qu'ils ne créent pas d'écarts entre les joueurs. Les contenus devront susciter l'intérêt pour faire payer les joueurs qui en ont les moyens, sans pour autant déstabiliser l'équilibre des forces, il n'est pas du tout prévu que l'on entre dans un système payer pour gagner.

Les saisons et le contenu associé seront gratuits avec systématiquement du nouveau contenu (quêtes, objets, équipement, bestiaire).

Le Battle Pass payant quant à lui sera optionnel, il ne devrait intégrer que des éléments cosmétiques, tout comme la boutique prévue en jeu : seuls des skins y seront proposés.